Kıbrıs'taki fırtınada lüks yat battı! Ralli efsanesi, ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs'ta dün öğle saatlerinde fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Rum Meteoroloji Dairesi, GKRY genelinde "sarı kod" uyarısı yaptı.

Denizcilik ve araç kiralama odaklı Mavromarine Ltd. şirketinin patronu olan Limasollu milyoner iş insanı ve eski ralli şampiyonu Dimi Mavropoulos, süper lüks yatı 'Perla Bianca' ile Cape Greco (Konnos Koyu) açıklarındaydı.

Perla Bianca ile birlikte aynı bölgede bulunan 3 tekne, fırtınaya yakalandı. Teknelerden yardım istendi.

Operasyon için polis ve askeri helikopterler, bir polis devriye botu, itfaiye ekipleri ve ambulanslar seferber edildi.

İş insanı Mavropoulos'un lüks yatı ve teknelerden biri fırtınada kayalıklara çarparak karaya oturduktan sonra kullanılamaz hale geldi.

EŞİ VE KIZI DENİZE ATLADI

Patgronlar Dünyası'nın haberine göre; lüks yatta bulunan Mavropoulos'un eşi ve kızı denize atladı. İş insanının eşi ve kızı ile birlikte diğer batan tekne ile üçüncü teknedeki 4 kişi helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

SUDA BAYGIN HALDE BULUNDU HASTANEDE ÖLDÜ

Mavropoulos'un, tekneden ve kıyıdan uzakta, suda baygın halde bulunduğu bildirildi. Olay yerinden helikopterle hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki Mavropoulos'un burada hayatını kaybettiği açıklandı.

RALLİ EFSANESİYDİ

1949 Limasol'da doğan Mavropoulos, genç yaşta ralli kariyerine başladı. 1986 yılında ilk kez Kıbrıs Ralli Şampiyonası'nı kazandı. 1990 yılında ise şampiyonadaki 7 yarışın tamamını kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, küçük bir çocukken babasının traktörünü kullanıyordu. 9 yaşında annesinin arabasını izinsiz aldı ve polisle dört saat süren bir kovalamacaya karıştı. Arabanın yakıtı bitince yakalandı.

Gençlik yıllarında, yasal olarak yarışamayacak kadar genç olduğu için sahte bir kimlikle yarışlara katıldı. GKRY'nin onu tanıdığı "Dimis" adı, gerçek kimliğini gizlemek için kullandığı bir yarış lakabı olarak başladı.

Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, 1969'da ailesinin meyve ihracat şirketinin Avrupa ofisini yönetmek üzere Londra'ya taşındı. Bir Ford Escort satın aldı ve hafta sonları İngiltere ve Avrupa'da yarışlara katıldı.

MÜZE AÇTI

Mavropoulos profesyonel yarışları bıraktıktan sonra klasik araçlar toplamaya başladı ve 2014 yılında Limassol'da Kıbrıs Tarihi ve Klasik Motor Müzesi'ni açtı.

Koleksiyonu bugün yaklaşık 175 tarihi araç ve 28.000'den fazla minyatür araba içeriyor. Bunlar arasında GKRY'nin cumhurbaşkanı Makarios'un Cadillac'ı, eski İngiliz Başbakanı Margaret Thatcher tarafından kullanılan bir Rover ve Bay Bean ile özdeşleşen ünlü yeşil Mini de bulunuyor.

Dimi Mavropoulos, hayatını kaybettiği lüks süperyatı "Perla Bianca", İtalyan tersanesi Baglietto tarafından 2023 yılında üretilmişti.

Son olarak 22 milyon 950 bin euro fiyatla satışta olan bu ultra lüks yatı Limasollu iş insanı, 2024 yılında satın almıştı.

Yaklaşık 41 metre uzunluğunda olan yat, alüminyum gövdeye ve tik ağacından güvertelere sahipti. 5 ultra lüks süitte, 10-12 arası misafiri ağırlayabilecek geniş bir yaşam alanına sahipti.