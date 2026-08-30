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Motorinde yeni zam: Tabela değişiyor! 30 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Motorin zammı son dakika! Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlerle değişmeye devam ederken son olarak motorinde yeni bir zam bekleniyor. İşte 30 Ağustos 2026 Pazar İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ve motorin fiyatı...

Motorinde yeni zam: Tabela değişiyor! 30 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları
Hande Dağ

Motorin zammı son dakika! Motorinde yeni bir zam haberi geldi. Peki, motorine ne kadar zam bekleniyor? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı30 Ağustos 2026 Pazar ne kadar? İşte motorin zam ve İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos 2026 Pazar güncel akaryakıt fiyatları...

Motorinde yeni zam: Tabela değişiyor! 30 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 1

MOTORİNE YENİ ZAM

Petros'un aktardığı bilgilere göre; pazartesi gece (01.09.2026 saat 00.01'den) geçerli olacak şekilde motorine 3.60 TL ÖTV kaynaklı zam bekleniyor.

Motorinde yeni zam: Tabela değişiyor! 30 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 2

Motorinde ÖTV düzenlemesi başlamıştı. Buna göre, motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı, ağustos ayının kalan kısmı için sıfırlanmıştı. Karara göre; sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Dolayısıyla ÖTV olarak eylül ayında 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira, aralıkta 12 lira alınacak. Belirlenen ÖTV tutarı, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,9006 lira olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak.

Motorinde yeni zam: Tabela değişiyor! 30 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 3

Motorinde ÖTV tutarları yeniden belirlendiği için eşel mobil uygulaması, motorin türü mallar bakımından yürürlükten kaldırılmıştı.

Motorinde yeni zam: Tabela değişiyor! 30 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 4

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (30 AĞUSTOS 2026 PAZAR)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Motorinde yeni zam: Tabela değişiyor! 30 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 5

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.34 TL
Motorin: 77.48 TL
LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.20 TL
Motorin: 77.34 TL
LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.32 TL
Motorin: 78.60 TL
LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.60 TL
Motorin: 78.87 TL
LPG: 33.79 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.43
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
40.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.19
Gazyağı
79.06
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benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Motorin fiyatları Motorin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg fiyatları
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