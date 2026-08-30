Motorinde yeni zam: Tabela değişiyor! 30 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Motorin zammı son dakika! Motorinde yeni bir zam haberi geldi. Peki, motorine ne kadar zam bekleniyor? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı30 Ağustos 2026 Pazar ne kadar? İşte motorin zam ve İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos 2026 Pazar güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE YENİ ZAM

Petros'un aktardığı bilgilere göre; pazartesi gece (01.09.2026 saat 00.01'den) geçerli olacak şekilde motorine 3.60 TL ÖTV kaynaklı zam bekleniyor.

Motorinde ÖTV düzenlemesi başlamıştı. Buna göre, motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı, ağustos ayının kalan kısmı için sıfırlanmıştı. Karara göre; sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Dolayısıyla ÖTV olarak eylül ayında 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira, aralıkta 12 lira alınacak. Belirlenen ÖTV tutarı, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,9006 lira olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak.

Motorinde ÖTV tutarları yeniden belirlendiği için eşel mobil uygulaması, motorin türü mallar bakımından yürürlükten kaldırılmıştı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (30 AĞUSTOS 2026 PAZAR)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.34 TL

Motorin: 77.48 TL

LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.20 TL

Motorin: 77.34 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.32 TL

Motorin: 78.60 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.60 TL

Motorin: 78.87 TL

LPG: 33.79 TL