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  4. SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI tercih kılavuzu açıklandı mı? 42.500 kişi alınacak! Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzunda son durum

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI tercih kılavuzu açıklandı mı? 42.500 kişi alınacak! Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzunda son durum

18.11.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Daha önce müjdesi verilen Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri heyecanla araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada alımlar ile ilgili detaylara yer verdi. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ne zaman açıklanır? Personel alımı başvuru şartları nelerdir?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI tercih kılavuzu açıklandı mı? 42.500 kişi alınacak! Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzunda son durum

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tercih kılavuzu araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı’na personel ve işçi alımı yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasında işçi alımı başvuru kılavuzunun İŞKUR’, personel alımı tercih kılavuzunun ise ÖSYM’ye gönderildiğini duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında 42.500 personel işçi alınacağını duyurdu. Bakan Koca, "31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM’YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun." dedi.
Henüz tercih kılavuzu yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak.

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