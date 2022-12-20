FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sağlık Bakanlığı promosyonları ne zaman verilecek? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesinde anlaşmaya varıldı

Sağlık Bakanlığı promosyonları ne zaman verilecek? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesinde anlaşmaya varıldı

20.12.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. Yeni yıla az bir zaman kala promosyon ödemeleri de yapılmaya başlandı. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyonları ne zaman verilecek?

Sağlık Bakanlığı promosyonları ne zaman verilecek? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesinde anlaşmaya varıldı

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesinin ne zaman verileceği merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan personeller maaş promosyon ödemelerini beklemeye başladılar. Daha önce sağlık çalışanları teşvik ödemesi ile illgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapmıştı. Koca'dan Ziraat Bankası ile yapılan anlaşmaya ilişkin yeni açıklama geldi. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞVİK MÜJDESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ‘Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak.’ dedi.

sağlık-bakanlığı

Bakan Koca 'Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak." derken, hekimlerin özel hastanelerde -muayene hekimlerinin- ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili "Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

BAKANLIK ANLAŞMAYA VARDI

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binlerce kişinin gözü bu haberdeydi! Promosyon miktarı belli olduBinlerce kişinin gözü bu haberdeydi! Promosyon miktarı belli oldu
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kritik açıklama...Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kritik açıklama...
Zam gelecek diye kuyruk oldular… Sadece günler kaldıZam gelecek diye kuyruk oldular… Sadece günler kaldı
Anahtar Kelimeler:
Promosyon Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Asgari ücrette kritik toplantı! İşte ilk açıklamalar

Asgari ücrette kritik toplantı! İşte ilk açıklamalar

Gelen cinsellik itirafına "Bu ne azgınlık" diyerek kızdı

Gelen cinsellik itirafına "Bu ne azgınlık" diyerek kızdı

Cristiano Ronaldo açıklaması geldi! İlk kez bu kadar net konuştu

Cristiano Ronaldo açıklaması geldi! İlk kez bu kadar net konuştu

Asgari ücret zammı piyasayı hareketlendirdi! Bir haftada 2 bin lira zam...

Asgari ücret zammı piyasayı hareketlendirdi! Bir haftada 2 bin lira zam...

Motorine benzine indirim! Akaryakıtta tabela değişti

Motorine benzine indirim! Akaryakıtta tabela değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lakabı 'Karındeşen Nine'! Torunun karısını öldürüp...

Lakabı 'Karındeşen Nine'! Torunun karısını öldürüp...

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.