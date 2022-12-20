Sağlık Bakanlığı promosyonları ne zaman verilecek? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesinde anlaşmaya varıldı

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesinin ne zaman verileceği merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan personeller maaş promosyon ödemelerini beklemeye başladılar. Daha önce sağlık çalışanları teşvik ödemesi ile illgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapmıştı. Koca'dan Ziraat Bankası ile yapılan anlaşmaya ilişkin yeni açıklama geldi. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞVİK MÜJDESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ‘Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak.’ dedi.

Bakan Koca 'Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak." derken, hekimlerin özel hastanelerde -muayene hekimlerinin- ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili "Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

BAKANLIK ANLAŞMAYA VARDI

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek. (AA)



