Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi alımları başladı mı, şartları nedir? Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi alımı hangi illerde? İŞTE İŞKUR BAŞVURU EKRANI!

Sağlık Bakanlığı işçi alımlarına yoğun ilgi gösteriliyor. İŞKUR üzerinden alımları yapılacak olan 11.317 sürekli işçi hakkında detaylar belli oldu. Bu kapsamda 5 bin 80 temizlik görevlisi alınacağı duyuruldu. Adaylar, ilana Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. İşte konu hakkında tüm detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler için başvurular bugün itibari ile başladı. Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi ilanına son başvuru tarihi ise 2 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

İŞKUR ile yayımlanan işçi alımlarına başvurular bazı nitelikler doğrultusunda yapılacak. Bu kapsamda genel olarak;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak,



