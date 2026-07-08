Sağlıkta dikkat çeken değişiklikler yolda! Bakanlığın yeni taslağı ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı "Sağlıkta Haklar ve İletişim Yönetmeliği" taslağı, sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan haklarına ilişkin yeni düzenlemeler içeriyor.

Taslakla birlikte hasta ve çalışan haklarının ilk kez aynı yönetmelik altında toplanması öngörülüyor.

ELEKTRONİK ORTAMDA ONAY DÖNEMİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; hastaların tıbbi müdahalelere ilişkin rızalarının elektronik ortamda alınabilmesinin önü açılacak. Böylece tıbbi onay süreçlerinin dijital ortamda kayıt altına alınması, doğrulanması ve arşivlenmesi mümkün olacak.

Hasta ve sağlık çalışanlarının şikâyet, talep ve başvurularını elektronik ortam üzerinden iletebilmesi de planlanıyor. Bu kapsamda Hasta ve Çalışan Hakları Başvuru Sistemi (HÇHBS) kurulacak. Başvurular sistem üzerinden takip edilecek.

Hasta ve Çalışan Hakları Başvuru Sistemi (HÇHBS) aracılığıyla yapılan başvuruların öncelikle yerinde çözüm ve uzlaşı yöntemiyle sonuçlandırılması hedefleniyor. Uzlaşı sağlanamayan başvurular ise komisyonlara, il koordinatörlüklerine ve il kurullarına iletilebilecek.

Taslakta ayrıca "önceden açıklanmış sağlık isteği" kavramına da yer veriliyor. Buna göre kişi, ileride bilinç kaybı, ağır hastalık veya benzeri nedenlerle sağlık kararlarını veremeyecek duruma gelmesi ihtimaline karşı, hangi tedavileri kabul edip etmeyeceğini önceden belirleyebilecek. Bu beyan yazılı veya dijital ortamda kayıt altına alınabilecek ve sağlık hizmeti sunucuları tarafından dikkate alınacak.

Düzenleme, demans hastalığı, yoğun bakımda makineye bağlı yaşam gibi kişinin karar verme yetisini kaybedebileceği durumları da kapsıyor.

ŞİDDETE KARŞI YENİ 'TEDBİR': BEYAZ YARDIM

Taslak yönetmelikte sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik düzenlemeler de yer alıyor.

Buna göre sağlık kurum ve kuruluşları, sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik programlar hazırlamakla yükümlü olacak. Yaşanan şiddet olaylarının yanı sıra “ramak kala” olarak tanımlanan, şiddetle sonuçlanmayan ancak ciddi risk oluşturan olaylar da kayıt altına alınacak ve incelenecek.

Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına psikososyal destek verilmesi zorunlu olacak. Taslak yönetmelik ayrıca sağlık kurumlarına; meydana gelen şiddet olaylarının nedenlerini araştırma ve kök neden analizi yapma yükümlülüğü getiriyor.

Sağlık çalışanları için “Beyaz Yardım” adıyla yeni bir destek sistemi kurulacak.

Bu sistem üzerinde çalışanlar şiddet olaylarına karşı hukuki destek talebinde bulunabilecek. Çalışanlar ayrıca fiziksel şiddete maruz bırakıldığında, tehdit edildiğinde, hakarete uğradığında, kendisinin ya da ekip arkadaşlarının güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye sokan davranışlarla karşılaştığında, belirli usuller çerçevesinde hizmetten çekilme talebinde bulunabilecek.