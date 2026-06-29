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Sağlıkta yeni dönem hayata geçirildi: Bakıma muhtaç hastalara 7/24 hizmet verilecek!

Bakıma muhtaç yatalak hastalar için devrim niteliğinde yeni bir adım atılıyor. SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, hayata geçirilen yeni yönetmelik ile bakıma muhtaç hastalara verilecek hizmetleri tek tek sıraladı. İşte hasta yakınlarını da ilgilendiren yeni düzenleme...

Sağlıkta yeni dönem hayata geçirildi: Bakıma muhtaç hastalara 7/24 hizmet verilecek!
Cansu Çamcı

Evde bakıma muhtaç olan hastalar ile yakınlarını ilgilendiren sağlık reformu hayata geçiyor. Yeni yönetmelik ile beraber Sağlık Bakanlığı, bakıma muhtaç hastalara 7/24 hizmet verecek. SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, hasta yakınlarını da ilgilendiren düzenlemeye dair tüm detayları aktardı.

Karakaş, söz konusu düzenleme ile beraber yatalak ve bakıma muhtaç hastalara verilecek hizmetin içeriğini şu sözlerle aktardı:

Ecdadımızdan miras o kadim sözü her fırsatta tekrarlarız: “Her şeyin başı sağlık” deriz. Fakat bu sözün ağırlığını, ancak ocağında yatağa bağımlı bir hastası olanlar, ömrünü bir başkasının bakımına adayarak tüketenler hakiki manasıyla bilir.

Sağlıkta yeni dönem hayata geçirildi: Bakıma muhtaç hastalara 7/24 hizmet verilecek! 1

Bilhassa yatalak ve bir yudum suya dahi muhtaç olan vatandaşlarımızın yükü ağır, o yükü omuzlayan hasta yakınlarının çilesi ise kelimelerle tarif edilemeyecek kadar derindir. Evde sağlık hizmetleri ve palyatif bakım gibi muazzam bir mesuliyeti, ailelerin tek başlarına göğüslemesi, bu ağır yükün altından tek başlarına kalkması gayrimümkündür. İşte tam da bu çaresizliğe bir “can suyu” olmak üzere yeni yönetmelik yayımlandı. Gelin bu yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı yeni uygulamaları, SGK mevzuatı ile birlikte vatandaşın hayatında nelerin değişeceğine hep birlikte göz atalım:

ŞİFA TEK ELDEN DAĞITILIYOR

Eski sistemde kapı kapı dolaşmak ve kafa karışıklığı cinsinden az da olsa bürokrasiye mahal veriyordu. Artık o devir kapandı.

-Tüm başvurular İl Sağlık Müdürlüklerinde kurulacak tek bir merkezî havuzda toplanacak.

-Kimse “Bugün git, yarın gel” diyerek kapıdan çevrilmeyecek; en yakın mobil ekip anında hastanın imdadına yetişecek.

Sağlıkta yeni dönem hayata geçirildi: Bakıma muhtaç hastalara 7/24 hizmet verilecek! 2

AKILLI TELE-SAĞLIK: DOKTOR BİR NEFES UZAĞINIZDA

Teknoloji sayesinde, “Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur” sözü gerçek oluyor. Artık her ufak kontrol için hastayı yollara düşürüp perişan etmek yok.

-Görüntülü muayene ve uzaktan takip sistemleri resmen başladı.

-Hastanın tansiyonu, şekeri dijital sistemlerle uzaktan izlenecek; ekipler sadece ani bir ihtiyaç veya fiziki müdahale gerektiğinde kapıyı çalacak.

Sağlıkta yeni dönem hayata geçirildi: Bakıma muhtaç hastalara 7/24 hizmet verilecek! 3

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN 7/24 KESİNTİSİZ HİZMET

Hastalık bu, “Gece demez, gündüz demez” insanın yakasına yapışır. Eski sistemde mesai bitince hastalarımız âdeta “Biilaç” (çaresiz) kalıyordu.

  • Artık evde sağlık ve palyatif (yaşam sonu hafifletici) bakım ekipleri vardiya sistemiyle çalışacak.

-Hafta sonu, bayram veya gece yarısı fark etmeksizin, acil bir durumda nöbetçi ekipler “Hızır gibi” yetişecek.

RAPOR VE REÇETE YENİLEME KOLAYLIĞI

Kronik hastaların o bitmek bilmeyen heyet raporu ve reçete yenileme çilesi, hasta yakınlarının “Canına tak ettirmişti.” Öngörülen belirli şartların bulunması hâlinde;

-Artık bez, mama, alt temizleme malzemesi veya sürekli kullanılan ilaçların raporları için hastaneye taşınmak yok.

-Evde sağlık hekimi, hastayı yerinde görüp dijital onayı verecek ve raporlar evde yenilenecek.

Sağlıkta yeni dönem hayata geçirildi: Bakıma muhtaç hastalara 7/24 hizmet verilecek! 4

MAHALLEMİZE KADAR İNEN ŞEFKAT ELİ: PALYATİF BAKIM

Ağır hastalıkların son evresinde acı çeken, bakıma muhtaç canlarımız artık büyük hastanelerin uzak odalarında yalnız kalmayacak.

-Bu hizmet ilçe sağlık müdürlüklerine kadar iniyor.

-Evde Palyatif Bakım Ekipleri, hastanın acısını dindirmek ve ona ömrünün son demlerinde “Gönül hoşluğu” yaşatmak için evinde hizmet verecek.

Sağlıkta yeni dönem hayata geçirildi: Bakıma muhtaç hastalara 7/24 hizmet verilecek! 5

HASTA YAKINLARINA “CAN SUYU”: PSİKOLOJİK DESTEK

“Gözden ırak olan gönülden de ırak olur” derler ama evdeki hastaya gece gündüz bakan o fedakâr gizli kahramanlar hep unutulurdu. Yeni yönetmelik buna dur dedi.

  • Ekiplerde artık psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları da olacak.

-Tükenme noktasına gelen, “Saçını süpürge eden” hasta yakınlarına ücretsiz psikolojik destek ve bakım eğitimi verilecek.

Sağlıkta yeni dönem hayata geçirildi: Bakıma muhtaç hastalara 7/24 hizmet verilecek! 6

EVİNİZDE BAŞTAN AŞAĞI SAĞLIK ORDUSU

Eve sadece tek bir görevli gelip gitmeyecek; hastanın ihtiyacına göre tam bir seferberlik ilan edilecek.

-Dertli hastanın durumuna göre ekibe fizyoterapist, diyetisyen ve manevi destek uzmanları omuz verecek.

-Yatağa bağımlı olanların hakkı olan fizik tedavi, imkânlar elverdiğince doğrudan kendi sıcak yuvalarında yapılabilecek.

HASILIKELAM: Atalarımız “Sağlık gibi sermaye olmaz” demiştir. Bu yeni düzenleme, zor durumdaki vatandaşımızın bu sermayeyi kaybetmemesi, devletin şefkatli elini her an yanı başında hissetmesi için yapılmış muazzam bir uygulamadır. Umarız ki sahadaki uygulamalar da kâğıt üzerindeki kadar pürüzsüz işler ve dertliler dermanına, hastalar şifasına en kısa sürede kavuşur.

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Anahtar Kelimeler:
Doktor sgk hasta hizmet
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