Sahibinden satılık Atlı Köşk iddiası ortalığı karıştırdı! Sabancı ailesinden açıklama geldi

Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın 43 yıl önce vefat eden oğlu İhsan Sabancı’nın Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Sevilay Sabancı Çınar'ın miraşçısı olduğu Atlı Köşk'teki 48’de 1’lik hissesini 200 milyon TL’ye satışa çıkardığı iddia edildi. Sabancı ailesi yargı sürecinin devam ettiğini hatırlattı, Atlı Köşk'le ilgili satış sitesine konulan ilanın hukuk dışı olduğu belirterek, "Sakıp Sabancı Müzesi olarak devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, Basında yer alan bazı haberlerin, maalesef daha önce de olduğu gibi Sevilay Çınar’ın Atlı Köşk’ün

itibarına zarar vermeye yönelik manipülatif açıklamalarına dayalı olduğunu üzülerek görmekteyiz.

Atlı Köşk’ün 47/48 oranında hissedarı Hacı Ömer Sabancı Holding’dir ve taraflar arasında ortaklığın

giderilmesine yönelik yargı süreci devam etmektedir. Köşkün müze vasfı ise kesintisiz devam

etmektedir ve edecektir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yargı süreci devam ederken, ülkemiz için bu kadar kıymetli bir değerin alelade bir satışa konu

edilmesi mümkün olmadığı gibi, söz konusu internet sitesine konulan ilanlar da hukuka aykırıdır. Bu

nedenle Atlı Köşk’ün itibarına zarar vermeye yönelik bu tür iddialara itibar edilmemesi ve gereken

hassasiyetin gözetilmesini rica ederiz."







