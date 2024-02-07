FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sahibinden satılık Atlı Köşk iddiası ortalığı karıştırdı! Sabancı ailesinden açıklama geldi

Sahibinden satılık Atlı Köşk iddiası ortalığı karıştırdı! Sabancı ailesinden açıklama geldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.02.2024 12:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhsan Sabancı’nın Nevin Tenik ilişkisinden dünyaya gelen ve açtığı davayla Sabancı ailesinin mirasına ortak olan Sevilay Sabancı Çınar'ın bir ilan sitesinden Atlı Köşk'teki hissesini satışa çıkardığı iddia edildi. Sakıp Sabancı Müzesi vasfındaki Atlı Köşk satışa mı çıkıyor? Sabancı ailesinden açıklama geldi.

Sahibinden satılık Atlı Köşk iddiası ortalığı karıştırdı! Sabancı ailesinden açıklama geldi

Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın 43 yıl önce vefat eden oğlu İhsan Sabancı’nın Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Sevilay Sabancı Çınar'ın miraşçısı olduğu Atlı Köşk'teki 48’de 1’lik hissesini 200 milyon TL’ye satışa çıkardığı iddia edildi. Sabancı ailesi yargı sürecinin devam ettiğini hatırlattı, Atlı Köşk'le ilgili satış sitesine konulan ilanın hukuk dışı olduğu belirterek, "Sakıp Sabancı Müzesi olarak devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, Basında yer alan bazı haberlerin, maalesef daha önce de olduğu gibi Sevilay Çınar’ın Atlı Köşk’ün
itibarına zarar vermeye yönelik manipülatif açıklamalarına dayalı olduğunu üzülerek görmekteyiz.
Atlı Köşk’ün 47/48 oranında hissedarı Hacı Ömer Sabancı Holding’dir ve taraflar arasında ortaklığın
giderilmesine yönelik yargı süreci devam etmektedir. Köşkün müze vasfı ise kesintisiz devam
etmektedir ve edecektir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yargı süreci devam ederken, ülkemiz için bu kadar kıymetli bir değerin alelade bir satışa konu
edilmesi mümkün olmadığı gibi, söz konusu internet sitesine konulan ilanlar da hukuka aykırıdır. Bu
nedenle Atlı Köşk’ün itibarına zarar vermeye yönelik bu tür iddialara itibar edilmemesi ve gereken
hassasiyetin gözetilmesini rica ederiz."

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 Eylül 1999- 2008 arası sigortalılar dikkat! SGK Uzmanı kademeli emeklilik için o tarihi işaret etti9 Eylül 1999- 2008 arası sigortalılar dikkat! SGK Uzmanı kademeli emeklilik için o tarihi işaret etti
4A SGK emekli aylığı hesaplama sayfası erişime açıldı! 4A SGK emekli aylığı hesaplama sayfası erişime açıldı!
Bakan Şimşek: Türkiye Yüzyılı, yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecekBakan Şimşek: Türkiye Yüzyılı, yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecek
Anahtar Kelimeler:
sahibinden aile iddia sabancı satış
En Çok Okunan Haberler
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekliye seyyanen zam müjdesi

Emekliye seyyanen zam müjdesi

Hem ihtiyaç kredisi faizleri hem TL mevduat faizi oranları belli oldu

Hem ihtiyaç kredisi faizleri hem TL mevduat faizi oranları belli oldu

Deniz Zeyrek'ten Hafize Gaye Erkan iddiası!

Deniz Zeyrek'ten Hafize Gaye Erkan iddiası!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.