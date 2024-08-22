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Sahibini bile kazıkladılar! 'Dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil...' 260 liraya sattı, mekanda 3.300 lira ödedi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.08.2024 14:00
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Ünlü bir şarap markasının kurucusu Selim Zafer Ellialtı ve eşi Pınar Ellialtı, kendi ürettikleri ve 260 liraya sattıkları bir şarabı gittikleri mekanda 3 bin 300 liraya içti. Selim Zafer Ellialtı, “Dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil…” diyerek fahiş fiyatta gelinen noktaya isyan etti.

Sahibini bile kazıkladılar! 'Dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil...' 260 liraya sattı, mekanda 3.300 lira ödedi

Gazeteci Vahap Munyar, ünlü bir şarap markasının kurucusu Selim Zafer Ellialtı ve eşi Pınar Ellialtı’nın yaşadığı ilginç olayı bugünkü yazısına taşıdı. Munyar’ın aktardığına göre Ellialtı çifti, gittikleri restoranda kendi ürettikleri şaraplardan birini sipariş verdi. Yemeğin sonunda gelen hesapta, kendi şaraplarının restorandaki fiyatını 3 bin 300 lira görünce şaşırdılar.

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PARAYI İTİRAZ ETMEDEN ÖDEDİ VE SONRA…

İtiraz etmeyip hesabı ödediler ancak kendi şarabına ödediği 3 bin 300 lira Selim Zafer Ellialtı’nın içine oturdu. Ertesi sabah pazarlama ekibine restoranın adını söyledi ve o şarabı kaç liraya verdiklerini sordu.

“DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE GÖRÜLMÜŞ ŞEY DEĞİL”

260 liraya verdiklerini öğrenen Ellialtı’nın, “Yüksek enflasyon fiyatlama davranışlarını çok bozdu. Onu anladık. Ancak, bir şişe şaraba alış maliyetinin üzerine 11-12 kat eklemek dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil…” dediği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
şarap
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