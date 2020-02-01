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Sahil Antalya ihalesinin iptaline yürütmeyi durdurma kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2020 09:13 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından Konyaaltı Sahili Projesi İşletme İhalesinin tek taraflı iptal edilmesi ile başlayan yargı sürecinde mahkeme kararını verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından Konyaaltı Sahili Projesi İşletme İhalesinin tek taraflı iptal edilmesi ile başlayan yargı sürecinde mahkeme kararını verdi. Antalya 2. İdare Mahkemesi ihale iptaline ilişkin verilen kararın yürütmesini durdurdu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahil Projesi İşletme İhalesini 20 Ocak 2020’de tek taraflı olarak iptal etmişti.
Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik A.Ş. ile Senatalya Turizm Seyahat Acentası Dış. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı (ALSE) ise konuyu mahkemeye taşımıştı. İdare Mahkeme, başvuru üzerine yaptığı inceleme sonunda 31 Ocak 2020’de yürütmeyi durdurma kararı verdi.

"Hukuka saygılıyız"
Mahkemenin verdiği karardan sonra Alkoçlar ve ALSE Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar yaptığı açıklamada, dün olduğu gibi bugünde en doğru kararı yargının verdiğini söyledi. Alkoçlar, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılan kira sözleşmesi ihale şartnamesine uygun yapılmış olup, 20 firmanın yeterlilik aldığı ihaleye ALSE ortak girişimi katılmış ve ihaleyi kazanmıştır. İhale de 2 yıl önce kesinleşmiştir” dedi.
Ender Alkoçlar, “Mahkeme, Türkiye’nin 70 yıllık turizm markası Alkoçlar’ın Sahil Antalya’yla ilgili yaptığı başvuruyu haklı bulmuştur. Bizim hiçbir zaman kişilerle ve devletin kurumlarıyla kavgamız olmamıştır, olamaz. 70 yıllık bir şirket olarak hukukun üstünlüğüne her zaman inandık ve inanmaya da devam ediyoruz. Alkoçlar ve ALSE olarak işimizin başındayız. Sahil Antalya’da Türkiye’nin önemli markalarıyla olmaya devam edeceğiz. Kimse ve hiç bir kurumla bu süreçte polemiğe girmedik girmeyeceğiz. Türkiye’nin en eski ve köklü Turizm markası olarak biz haklılığımızı yüce Türk yargısına anlattık. Herkes de hukukun verdiği karara, hukukun üstünlüğüne saygı duymalıdır. Türkiye’ye mal olmuş bu büyük proje kimsenin değil Antalya halkınındır” şeklinde konuştu.

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