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Sahte dolar krizi gündem olmuştu! Türkiye Bankalar Birliği'nden yeni açıklama

28.12.2024 16:25
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Sahte dolar krizi nedeniyle döviz büroları ve bankalarda 50 ve 100 dolar alımı durdurulmuştu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemelerinin büyük ölçüde tamamlandığını, bankaların döviz banknotlarının kabulünü yaptığını bildirdi.

Sahte dolar krizi gündem olmuştu! Türkiye Bankalar Birliği'nden yeni açıklama

Türkiye'de sahte dolar krizi gündem olmuştu. 50 ve 100 doların sahte olması nedeniyle alımlar durdurulmuştu. Bazı bankalar da belli bir tarihten önce basılan 50 ve 100 dolar alımlarını askıya almıştı. Konuyla ilgili Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB), açıklama geldi.

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"GÜNCELLEMELER BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI"

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, bankalar tarafından döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bilgilendirmede bulunuldu.

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Açıklamada, "Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır." denildi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bankalar Birliği dolar
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