Sahte dolar krizi gündem olmuştu! Türkiye Bankalar Birliği'nden yeni açıklama

Türkiye'de sahte dolar krizi gündem olmuştu. 50 ve 100 doların sahte olması nedeniyle alımlar durdurulmuştu. Bazı bankalar da belli bir tarihten önce basılan 50 ve 100 dolar alımlarını askıya almıştı. Konuyla ilgili Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB), açıklama geldi.

"GÜNCELLEMELER BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI"

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, bankalar tarafından döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bilgilendirmede bulunuldu.

Açıklamada, "Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır." denildi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır