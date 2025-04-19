Saint Kitts ve Nevis'in para birimi nedir? Saint Kitts ve Nevis'in para biriminin kodu ve sembolü

St Kitts adası geçmişinde bu bölgeye yerleşmiş olan Kalinago halkı tarafından kullanılmıştır. Diğer ada olan Nevis adası ise aynı yerli halk tarafından ilk kez Qualie yani Güzel Suların Ülkesi ismi ile anılmaya başlanmıştır. Kolomb tarafından keşfedildikten sonra ismi St Martin olarak da değiştirilmiştir.

Saint Kitts ve Nevis'in para birimi nedir?

Federal ülkenin başkenti Basseterre’dir. Bu şehir aynı zamanda ülkedeki en büyük şehir olma özelliği de taşımaktadır. Resmi dili İngilizce olan ülkede çeşitli etnik gruplar yaşam sürmektedir. Ağırlıklı olarak siyahilerin yaşadığı bilinen ülkede demonim Kitttili, Nevisli ve Kitti Nevililerden oluşmaktadır.

Yüzölçümü toplamda 261 kilometrekare olan ülkede nüfus tahmini olarak yaklaşık 52.441 civarındadır.

Trafik akışının soldan olduğu ülkede para birimi Doğu Karayip Doları olarak belirlenmiş ve kabul edilmiştir.

Ülke Köppen iklimi etkisi altındadır. Tropik bir savan ikliminin özelliklerini taşımaktadır. Nevis tropik bir muson iklimine sahiptir ve yaz ayları uzun sürer. Genelde sıcak ve çok bulutludur. Kış ayları ise ılıktır. Kurak ve az bulutlu geçer. Yıl boyunda ise hava genel olarak basık ve rüzgarlı geçer.

Saint Kitts ve Nevis'in para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Doğu Karayip Doları olan para birimi, Britanya Virjin Adaları hariç tüm Doğu Karayip Devletleri Örgütü’ne üye olan devletler tarafından resmi olarak kullanılan bir para birimidir. Saint Kitts ve Nevis dışında Barbuda, Grenada, Antigua, Angulia, Saint Lucia, Saint Vincent, Grenadinler ve Monsterrat’ta bu para birimi geçerlidir.

Birçok ülkede kullanılan ve resmi olarak geçerliliği bulunan Doğu Karayip Doları, ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) tarafından düzenlenen ISO 4217 para birimi standartlarına göre XCD üç haneli kodu ile kısaltılmıştır. Tüm dünyada finans işlemlerinde, para piyasalarında ve bazı döviz bürolarında bu kod ile işlem görür.