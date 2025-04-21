Saint Vincent ve Grenadinler'in para birimi nedir? Saint Vincent ve Grenadinler'in para biriminin kodu ve sembolü

Saint Vincent ve Grenadinler ada ülkesi, Karayip Denizi’nin doğu tarafında yer alan Atlas Okyanusu ile var olan sınırının güney tarafında Küçük Antiller’in güney tarafını meydana getiren Rüzgarüstü Adaları’nın güneydoğusunda bulunmaktadır. Saint Lucia kuzeyinde, Barbados doğusunda ve Grenada güneyinde sınır komşularını oluşturur.

Saint Vincent ve Grenadinler'in para birimi nedir?

Ada ülkenin toplam yüzölçümü 369 kilometrekaredir. Toplamda 32 adet adadan meydana gelen Grenadinler’in kuey tarafından üçte ikilik kısmını kapsar. Nüfusu 110.211 civarı olan ülke küçük ama kilometrekaresine göre yoğun nüfuslu kalabalık bir ülkedir. 1783 yılında Versay Anlaşması ile İngiltere’ye verilmiştir.

Ada volkaniktir ve yoğun ormanlara sahiptir. Resmi dili İngilizce’dir. Demonim ağırlıklı olarak Vincentli kişilerden oluşur. Birleşik Krallık’tan tam bağımsızlığını 27 Ekim 1979 tarihinde almış olan ada ülke Doğu Karayip Doları’nı resmi para birimi olarak kabul etmiştir.

Ülke ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır. Turizm ve hizmet sektörleri de ülke ekonomisi için önemli kabul edilmektedir. Adada rüzgar tarafı çok dik ve kayalıktır. Kumlu plajlar ve koylar yer almaktadır.

Saint Vincent ve Grenadinler'in para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO 4217 (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) bir para birimi kodudur. Ülkelerin kullandığı ve resmi olarak kabul ettiği para birimlerinin uluslararası alanda ve para işlemlerinde kullanılan kısaltma kodlarını ISO 4217 standardı belirler. Üç haneli olan bu kısaltma bazı ülkelerin döviz bürolarında da kabul görmektedir. Para birimleri bu kod ile işlem görür.

Saint Vincent ve Grenadinler'in resmi para birimi diğer Karayip ülkeleri ve Doğu Karayip Devletleri Örgütü olan üyeler gibi Doğu Karayip Doları’dır. Saint Vincent ve Grenadinler' dışında Barbuda, Grenada, Saint Lucia, Angulia gibi devletler de bu para birimini kullanmaktadır. Doğu Karayip Doları’nın ISO 4217 kodu XCD olarak belirlenmiştir.