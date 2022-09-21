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  4. Şaka değil gerçek! 2+1 daireleri 4+0'a çevirdiler balkonu içeri katıp oda oda 4.000 TL'ye kiralıyorlar üstelik banyo ve mutfak ortak

Şaka değil gerçek! 2+1 daireleri 4+0'a çevirdiler balkonu içeri katıp oda oda 4.000 TL'ye kiralıyorlar üstelik banyo ve mutfak ortak

21.09.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde artan kira artışları vatandaşı bambaşka çözümler bulmaya itti. İstanbul'da oda kiralama seçeneği giderek yaygınlaştı. Ev sahipleri de bu durumu fırsata dönüştürerek evlerinde tadlilat yaptırmaya başladı. 2+1 olan bir daireyi 4+0'a çeviren ev sahibi, odaları 4.000 TL ile 6.000 TL arasında değişen fiyatlara kiralıyor.

Şaka değil gerçek! 2+1 daireleri 4+0'a çevirdiler balkonu içeri katıp oda oda 4.000 TL'ye kiralıyorlar üstelik banyo ve mutfak ortak

Uzun seneler boyunca 2+1 daire olarak görülen evler yavaş yavaş 4+0'a dönüyor. Evin içindeki mutfak ve lavabolar ortak kullanım alanlarına dönüştürülüyor. İşin ilginç tarafı ise teras ve balkonlar para kazanmak amacıyla eve katılıyor ve yepyeni bir oda olarak minimum 4.000 TL tutarla kiraya veriliyor.

BALKONU İÇERİ KATTILAR 4.000 TL'YE KİRALIYORLAR!

2+1'lik daire 5+0'a döndürülmüş durumda. Teras dahil dönüştürüldü. Eski odaların tamamına düzenleme yapıldı. İlk odanın kirası 4.000 TL, banyoya ek olarak ortak bir tuvalet yapıldı. İnşaat halindeki eve mobilyalar gelecek. Ortak bir mutfak olacak. Evde teras olarak kullanılan tarafının üstü kapatıldı. Daha sonra alçıpan bir duvar örüldü.

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EVİN EN BÜYÜK ODASI 6.000 TL

Terası içeriye alarak yeni bir odaya dönüştürülen evler görenleri şaşırtıyor. Terasın olduğu yere sürgülü kapı takılacak. 4.000 TL'ye kiralanacak. Evin en büyük odası da 6.000 TL'ye kiralanacak.

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ODA KİRALAYACAKLAR DİKKAT! MUTLAKA HUKUKÇULARI DİNLEYİN

Hukukçuların önerisi ise mutlaka oda kiralayacak kişilerin bir faturayı kendi üzerlerine almaları... Aynı şekilde oda kiralayacak kişilerin mutlaka kira sözleşmelerinde kendi adlarını görmeleri ve buna göre imza atmaları öneriliyor.

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İstanbul ev fiyatları kiralık daire
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