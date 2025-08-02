Sakarya'da bir süt işletmesinde skandal görüntüler: 1.5 ton küflenmiş ve bozulmuş süt ürünü ele geçirildi...

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, bir süt işletmesinde bin 455 kilogram küflenmiş ve bozulmuş süt ürünü tespit edildi.

İŞLETMEYE İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, süt işletmesinin küflenmiş ve bozulmuş ürünlerini imha etmek üzere el konulurken, işletmeye idari yaptırım uygulandı.

ÜRÜNLER İMHA EDİLMEK ÜZERE EL KONULDU

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde denetimlerini sürdürüyor. 30 Haziran 2025 tarihinde, şehirde faaliyet gösteren bir süt işletmesinde yapılan denetimde; 1’er kilogramlık 720 adet tost peyniri ve 15 kilogramlık poşetlerde 49 adet rende tost peyniri olmak üzere toplamda bin 455 kilogram küflenmiş ve bozulmuş süt ürünü tespit edildi. Ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

İşletme hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde idari yaptırım uygulandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır