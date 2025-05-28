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Sakın bu tuzağa düşmeyin! Sadece 9 lira ödedi: Dünyası başına yıkıldı...

Antalya'da Talip Yörükoğlu ismindeki iş insanı telefonuna gelen bir mesajla 54 bin lira dolandırıldı. Dolandırıcıların yöntemi ise pes dedirtti. Kargo şirketi gibi Yörükoğlu'na mesaj atan dolandırıcılar 'kargo' bahanesiyle sadece 9,38 lira talep etti. Ödemeyi yapan Yörükoğlu 2 gün sonra hesabına baktığında ise gözlerine inanamadı. İşte haberin tüm detayları!

Sakın bu tuzağa düşmeyin! Sadece 9 lira ödedi: Dünyası başına yıkıldı...

Mesaj dolandırıcılığı günümüzde çok fazla can yakmaya devam ediyor. Son adres ise Antalya... 70 yaşındaki Talip Yörükoğlu dolandırıcıların akılalmaz oyunuyla dolandırıldı.

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'PTT'NİN İSMİNİ KULLANARAK MESAJ ATMIŞLAR

Kentte emlak şirketi sahibi Talip Yörükoğlu'nun cep telefonuna 17 Mayıs'ta, 'PTT'nin adı kullanılarak kısa mesaj geldi. 'PTT Posta Bildirimi' başlığıyla gönderilen mesajda, "Lütfen paket teslimat bilgilerinizi hemen güncelleyin. Kurye ürünü birkaç kez teslim etmeye çalıştı ancak başaramadı. Şu anda fabrika deposunda muhafaza ediyoruz. Bilgileri güncellemek için bağlantıya tıklayın" ifadeleri yer aldı.

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SADECE 9 LİRA ÖDEDİ, 54 BİN LİRA KAPTIRDI

Ofisinin kapalı olması nedeniyle beklediği kargonun ulaşmadığını düşünen Yörükoğlu, linke tıkladıktan sonra 'PTT'nin logosunun kullanıldığı internet sayfası açıldı. İnternet sayfasında yeniden teslimat için ödeme yapılması gerektiği anlatılan açıklamada, komutları yerine getirip 9,38 lira ödeme yaptı ve hesap bilgilerini girdi. Daha sonra kargonun ulaşmasını bekleyen Talip Yörükoğlu, 2 gün sonra hesabını kontrol edince 54 bin 215 lira gönderim yapıldığını fark etti.

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‘BANKANIN DA KUSURLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM’

Hesap hareketlerini inceleyen Yörükoğlu, Bahreyn kuruluşlu bir firmaya gönderilen paranın, bilgisi dışında olması nedeniyle bankaya müracaatta bulundu. Kargodan gönderi beklediği gün dolandırıldığını anlayan Talip Yörükoğlu, "Kargo bekliyordum. Ofisim kapalıydı. Telefonuma mesaj geldi. Kargomun depoya gittiği, adres değişikliği yapmam gerektiği yazıyordu. Kargoyu göndermek için 9,38 lira ödemem gerektiği yazıyordu. Şüphelenmeden ödeme için tıkladım, kart bilgilerimi girdim. Kargom gelmedi. Bankadan hesabımın ödeme bilgileri geldiğinde harcamamın yüksek olduğunu fark ettim. Araştırdığımda bir firmadan para çekildiğini anladım. Harcamanın bana ait olmadığına dair bankaya itiraz ettim. Bu para hesabımdan çekilirken, bankadan bana bildirim gelmedi. Bankanın da bu konuda kusuru olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
antalya dolandırıcılık kargo
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