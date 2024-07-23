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Sakın o linklere tıklamayın! Kart aidatı iadesi almak isterken dolandırılabilirsiniz! DMM'den açıklama geldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.07.2024 10:59
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"Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği" iddialarına ilişkin olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. DMM iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve dolandırıcılık amaçlı olduğunun altını çizdi.

Sakın o linklere tıklamayın! Kart aidatı iadesi almak isterken dolandırılabilirsiniz! DMM'den açıklama geldi

Kredi kartı aidatının iadesiyle ilgili sık sık haberler gündeme gelirken sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin adı kullanılarak para iadesi gerçekleştirileceği iddiaları paylaşıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi paylaşımlar için vatandaşları uyardı. Söz konusu linklerin e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesinde kullanıldığını belirtti.

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"E-DEVLET BİLGİLERİNİN ELE GEÇİRİLMESİ AMAÇLANMAKTA"

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adı kullanılarak, “Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği” iddiasıyla yapılan paylaşımlar dolandırıcılık amaçlıdır."Kart aidat ve işlem ücreti iadesi" verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla, kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık kredi kartı iade ücret
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