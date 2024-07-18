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Sakız bile alsanız fiş isteyin! 1 lira için 5 bin lira ödeyebilirsiniz: Yeni yasa geliyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
18.07.2024 08:27
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Alışveriş yapanlar dikkat! Meclis’e gelen yeni vergi yasa tasarısında hem esnafa hem de tüketiciye büyük cezalar yolda. Alışverişlerde fiş almayanlara 5 bin TL ceza uygulanacak. Satıcıya ise üslup cezası kesilecek.

Sakız bile alsanız fiş isteyin! 1 lira için 5 bin lira ödeyebilirsiniz: Yeni yasa geliyor

Alışverişte fiş almayana da, vermeyene de ceza geliyor. Meclis'e sunulan yeni vergi paketiyle kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin artırılması hedefleniyor. Birçok ceza tutarı da artırılacak.

Fiş ve fatura düzenlemeyenlere şu anda 3 bin 400 lira ceza kesiliyor. Torba yasa teklifi ile bu ceza katlanacak.

Vergi uzmanı Abdullah Tolu, "Birinci tespitte 3 bin 400 olarak uygulanan ceza 10 bin lira oluyor. İkinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira beşinci tespitte 50 bin lira altıncı ve sonraki her tespitte 100 bin lira özel üsulsüzlük cezası kesilecek." dedi.

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HEM FİŞ KESMEYEN HEM DE ALMAYANA CEZA

Fiş kesmeyenlerle beraber, almayanlar da sorumlu tutulacak. Fiş almadığı tespit edilen müşteriler 5 bin lira ceza ödeyecek.

Tolu, "Kanun teklifinde şöyle bir düzenleme var. Eğer alıcı 5 iş günü içerisinde satıcının fatura düzenlemediğini vergi dairesine bildirirse alıcılara bir özel usül cezası kesilmiyor" şeklinde konuştu.

Satıcılar son dönemde fiş yerine müşteriye adisyon gibi belgeler veriyor. Müşteriler de bunun fiş yerine geçtiğini düşünüyor.

Böyle bir durumda satıcıya iki kat özel üslup cezası kesilecek. Ödenmesi gereken tutar iki katına çıkacak.

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vergi
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