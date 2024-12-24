Şamil Tayyar'dan asgari ücret eleştirisi: "AK Parti’nin 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmedi, üzgünüm"

Milyonların beklediği yeni asgari ücret sürpriz bir toplantının ardından açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

"ÜZGÜNÜM"

AK Partili Şamil Tayyar'dan ise yeni asgari ücrete tepki geldi. Tayyar paylaşımında, "Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenirken, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarındayken, asgari ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılması, olmadı. AK Parti’nin 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmedi. Üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı.



Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenirken, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarındayken, asgari ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılması, olmadı.… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) December 24, 2024

TÜRK-İŞ SON TOPLANTIYA KATILMADI

Asgari ücretin belirlendiği 4. toplantıya katılan TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamada "Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2024 günü akşamı karar için toplantıya çağırılmıştır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı almıştır" denildi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır