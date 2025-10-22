Şamil Tayyar'dan gündem olacak çıkış! "İş dünyası tedirgin" diyerek vurguladı: "Sırada sürpriz isimler var"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan 'yolsuzluk' operasyonu Türkiye gündeminin en önemli başlıklarından biri olarak yerini koruyor.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin tamamlanmasının ardından bazı iş insanlarının İBB'ye yönelik başlatılan 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında ifadeye çağrılması da tartışma konularından biri olmuştu.

TAYYAR'DAN GÜNDEM YARATACAK ÇIKIŞ

Konuyla ilgili olarak art arda değerlendirmeler gelirken, AK Parti eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar gündem yaratacak bir çıkışta bulundu.

"İŞ DÜNYASININ BU ÖNEMLİ İSİMLERİNE YENİLERİNİN EKLENMESİ BEKLENİYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tayyar, "Murat Tomruk. Hamdi Akın. Vedat Aşçı. İBB soruşturması kapsamında ifadesi alınan iş dünyasının bu önemli isimlerine yenilerinin eklenmesi bekleniyor" dedi.

"SIRADA SÜRPRİZ İSİMLER VAR, OPERASYONUN DALGA BOYU TAHMİN EDİLEMİYOR"

Tayyar paylaşımının devamında ise şu ifadelere yer verdi:



"Konuşulanlara bakılırsa sırada sürpriz isimler var. İş dünyası tedirgin, operasyonun dalga boyu tahmin edilemiyor.

Anlaşılan, yazımı tamamlanmak üzere olan İmamoğlu iddianamesine son nokta konmadan önce ortalık biraz daha hareketlenecek gibi. Süreç bir tamamlansın genel kanaatimizi ifade ederiz. İzleyelim, görelim bakalım"