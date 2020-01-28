Samsun çiftçisine 2019’da 303 milyon TL destek

Samsun çiftçisine 2019 yılında 303 milyon TL destekleme ödemesi yapılırken, 2002-2019 yılları arasında ise toplam 2,1 milyar TL tarımsal destek sağlandı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün 2019 yılında, 2018 yılının tarımsal üretim dönemine ait tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 2019 yılında, 2018 yılı tarımsal üretim dönemine ait olmak üzere toplamda 303 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi gerçekleştirildiğini belirten Osman Kaymak, “2019 yılında Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında; Buzağı Desteği, Anaç Koyun Keçi Desteği, Anaç Manda ve Malak Desteği, Manda Islah Desteği, Süt Desteği ve Su Ürünleri Desteği başta olmak üzere çiftçimize 80,5 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Hayvancılık Desteklemeleri içerisinde en büyük pay Buzağı Desteklemesine ait olup 2019 yılında 63 milyon TL buzağı desteklemesi ödemesi yapılmıştır” dedi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında Samsunlu yatırımcıya 2019 yılında 9 milyon TL ödeme yapıldığın ifade eden Vali Kaymak, “Bitkisel Üretim Desteklemeleri kapsamında ise aynı yılda; Yem Bitkileri Desteği, Mazot ve Gübre Desteği, Fındık Desteği, Hububat ve Yağlı Tohumlu Bitkiler Prim Desteği, ÇATAK Desteği, Organik Tarım ve İyi Tarım Destekleri başta olmak üzere çiftçimize 180 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Bitkisel Üretim Desteklemeleri içerisinde en büyük pay Fındık Desteklemesine ait olup Samsunlu fındık üreticisine 77 milyon TL fındık destekleme bedeli ödenmiştir. Tarımsal desteklemeler içerisinde Bafra, Çarşamba, Terme ve Vezirköprü en fazla tarımsal destekleme alan ilçelerimiz olmuştur. Yine Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) kapsamında Samsun’da 2019 yılında 13,5 milyon TL Prim Desteği Ödemesi gerçekleştirilmiş ve çiftçilerimize TARSİM tarafından 5 milyon TL tazminat ödemesi de yapılmıştır” diye konuştu.

Samsun’da 2019 yılı içerisinde aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve su baskınlarında meydana gelen zararlarla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Acil Destek Giderleri Ödeneğinden toplam 15.5 milyon TL gönderildiğini belirten Osman Kaymak, “Cumhurbaşkanlığı Acil Destek Giderlerinden gönderilen ödeneğin; 9,4 milyon TL’si Terme ilçemizde, 3 milyon TL’si Çarşamba ilçemizde, 2,8 milyon TL’si Salıpazarı ilçemizde ve 300 bin TL’si Ayvacık ilçemizde çiftçilerimize zararları oranında dağıtılmıştır” şeklinde konuştu.