FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında test sürüşleri başladı

Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında test sürüşleri başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.05.2020 10:48 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin en büyük demiryolu modernizasyon projesi olan ve 2015 yılında başlatılan Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattının yapımının tamamlandığını açıkladı. Test sürüşlerini başlattıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, 4 Mayıs itibarıyla da hattın ticari deneme seferlerine başlayacağını açıkladı.

Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında test sürüşleri başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada Türkiye’nin ilk demiryolu hatlarından birisi olan ve 1932 yılında hizmete açılan Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattının 83 yıl hizmet verdikten sonra 29 Eylül 2015’te modernize edilmek amacıyla ulaşıma kapatıldığını hatırlattı. Proje kapsamında 378 kilometrelik hattın tüm altyapı ve üst yapısının yenilenerek Avrupa Birliği standartlarında bir sinyal sistemi yapıldığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizin en büyük demiryolu modernizasyon projesinde deneme seferlerini başlatmıştık. Şu anda da test sürüşlerimiz 2 lokomotif, 6 yük vagonu ve 1 personel vagonu olmak üzere toplamda 500 ton yük ile devam etmekte. Test sürüşlerini 1 Mayıs itibarıyla tamamlayarak, 4 Mayıs günü hattımız ticari deneme seferlerine başlayacak” ifadelerini kullandı.

40 TARİHİ KÖPRÜ RESTORE EDİLDİ

Karadeniz’in Anadolu’ya açılan iki demiryolu hattından biri olan ve Samsun Limanı’nı İç Anadolu Bölgesi’ne bağlamak amacıyla inşa edilen Samsun-Sivas Kalın hattının modernizasyonu çerçevesinde 40 tarihi köprünün de restore edildiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, proje ile demiryolu altyapısı platform genişliğinin 6.70 metre şeklinde zemin iyileştirmesi yapılarak yenilendiğini anlattı. Toplamda 12 adet tünelde de iyileştirme çalışması yaptıklarını, hattın ray, travers, balast ve makas üst yapısının değiştirildiğini, modernizasyon sonrasında hat kapasitesinde yüzde 50’lik artış olacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Korona virüs salgını nedeniyle güvenli taşımacılığa en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde bu hattı ticari deneme seferlerine açarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı ve en güvenli şekilde bu hat üzerinden taşımaya başlamayı da amaçlıyoruz” dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değilDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değil
Koronavirüs salgını sürecinde satış rekoru! Koronavirüs salgını sürecinde satış rekoru!
İşten çıkmak zorunda kalana müjde! Devletten maaş desteği...İşten çıkmak zorunda kalana müjde! Devletten maaş desteği...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adil Karaismailoğlu, deneme seferleri, test sürüşleri,

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı!

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

Koronavirüs salgını sürecinde satış rekoru!

Koronavirüs salgını sürecinde satış rekoru!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

Dünya Bankası’ndan altın fiyatı tahmini

Dünya Bankası’ndan altın fiyatı tahmini

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşı tutarsa 10 milyon TL'lik ek kazanç sağlayacak

Aşı tutarsa 10 milyon TL'lik ek kazanç sağlayacak

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

Ankara'da koronavirüs salgını sürecinde portakal satışı rekoru kırıldı

Koronavirüs salgını sürecinde satış rekoru!

TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener: BKM'ye ilave rol ve sorumluluklar verilecektir

'BKM'ye ilave rol ve sorumluluklar verilecektir'

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.