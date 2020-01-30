Samsun’da 2019 yılında İŞKUR ile 29 bin 292 kişi işe yerleşti

Samsun’da 2019 yılında İŞKUR tarafından 17 bin 787’si erkek, 11 bin 505’i kadın olmak üzere toplamda 29 bin 292 kişi işe yerleştirildi.

Samsun İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 Yılı 1. Olağan Toplantısı Türk- İş Eğitim Merkezinde yapıldı. Toplantıda Samsun’un istihdam durumu masaya yatırıldı. İlk olarak konuşmasını gerçekleştiren Samsun Valisi Osman Kaymak, "İstihdam ülkemizin çok önemli bir sahasıdır. Huzuru, refahı getirir. O yönüyle istihdamı çok önemsiyoruz. Tabii ki bu anlamda Samsun’da istihdamdan sorumlu bu heyetin çalışmaları çok önemlidir. Biz burada yapılan çalışmaları gözden geçiriyoruz. Geçen seneki İŞKUR verileri bizleri çok mutlu etti. Türkiye’de ortalamalarda iyi örnekle ortaya koyduğu için İŞKUR’a teşekkür ediyoruz. Sadece İŞKUR’un yeterli olmadığını biliyorum. Bütün kurumların ildeki yatırım alanlarını iyi tespit ederek yeni iş alanları açılması çok önemlidir. Samsun’un aşağı yukarı yüzde 40’ı tarım ile geçimini sağlıyor. Ovalarımız bizim için bir zenginlik. Samsun bölgenin ihracat ürünlerine baktığımızda tarım ürünlerini göremiyoruz. Bizler ürettiklerimizi sadece pazara göndererek satıyoruz. Klasik tarım anlayışı ile çalışıyoruz. Tarımdan ekmek yeme, iş anlamında endüstrisini, bunun katma değerini aktaracak şekilde bir çalışma yapmalıyız. Hizmet sektöründe Samsun için çok geniş bir alana sahip. Sadece sağlık alanında çalışanların sayısı 20 bini aşıyor. Balıkçılık diyoruz 100 bin kişi çalışıyor. Samsun eskiden göç veren bir ilken, şimdi ise diğer illerden göç alıyor. Bu güzel olmakla birlikte bizlere de büyük sorumluluk yüklüyor. 300 bine yakın insan bu şehirde eğitim görüyor ve okulları bitince bizden iş bekleyecekler. O anlamda yeni iş alanları oluşturmak zorundayız. Ayrıca Samsun’da bulunan tersane bölgesi 15 seneye yaklaşık atıl duruyordu. Tersane bölgesi bittiğinde bu şehirde istihdam, üretim, imalat yükselecek. Talepleri aldığımızda 12 bine aşkın işçi çalıştıracak, 4 veya 5 milyarı bulacak yatırım yapmak isteyen insanlar var. Bunları söylememin sebebi İŞKUR sanayide iş arayan fabrikada ki insanı işsiz birisi ile buluşturacağı için" dedi.