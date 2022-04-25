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Sanayi şehri Bursa'da kurulan şirket sayısı artıyor

25.04.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de sanayi üretiminin yoğun olduğu kentlerden Bursa'da ocak-mart döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 14 arttı.

Sanayi şehri Bursa'da kurulan şirket sayısı artıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) verilerine göre, Bursa'da 2022 yılının ilk çeyreğinde firma kuruluş işlemlerinde artış kaydedildi.

Kentte, ocak ayında 531, şubatta 415 ve martta 513 firmanın açılışı gerçekleştirildi. 2021'in tamamında 5 bin civarında yeni şirketin faaliyete geçtiği Bursa'da, bu yılın ilk 3 ayında 1459 firma açıldı.

Bursa'da geçen sene 437'si ocak ayında, 387'si şubatta, 457'si martta olmak üzere 1281 firma faaliyete başlamıştı. Buna göre, 2022'nin ilk çeyreğinde açılan firma sayısında, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 13,9 artış yaşandı.

Bu yıl ocak-mart aylarında açılan şirketlerin sektörel dağılımına bakıldığında, ilk sırada 228 firmayla hizmet sektörü yer aldı. Hizmet sektörünü 198 firmayla tekstil, 147 firmayla inşaat sektörü takip etti.

Aynı dönemde 194'ü ocak ayında, 67'si şubatta, 98'i martta olmak üzere 359 firma kapandı.

"İHRACAT VE AÇILAN ŞİRKET SAYISINDAKİ ARTIŞ, BURSA'YA OLAN GÜVENİN SONUCUDUR"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AA muhabirine, Türkiye'nin sanayi ve ticaret merkezlerinden Bursa'nın yeni girişimlerle ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamayı sürdürdüğünü söyledi.

Bursa'nın gerek üretim gerek ihracat gerekse istihdam alanında Türkiye'ye rol model olduğunu belirten Burkay, "Pandemi sürecinin zorluklarıyla mücadele edilen ve ezberlerin bozulduğu bu dönemde, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranları, yatırım teşvik belgeleri ve ihracatta yukarı yönlü performans, ekonomideki toparlanmanın işareti." dedi.

Kentte özel sektör yatırımlarının 2022'de de hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Burkay, bu olumlu grafiğin rakamlara yansıdığını vurguladı.

Burkay, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 3 ayında açılan firma sayısı 1500'e yaklaştı. Açılan şirket sayısında geçen yıl tüm zamanların rekorunu kırdık. Kentimiz yerli ve yabancı yatırımcıya güven vermeye devam ediyor. İhracat ve açılan şirket sayılarındaki artış, Bursa'ya olan güvenin bir sonucudur. 'Bursa büyürse Türkiye büyür' mottosuyla ülkemizin aydınlık geleceği ve milletimizin refahı için yeni istihdam alanları oluşturma gayreti gösteren firmalarımız sayesinde kentimiz ve ülkemiz, yeni başarılara imza atacaktır."

"KÜRESEL ARENADA ÇOK DAHA REKABETÇİ BİR BURSA VAR"

Bursa'nın 3 milyondan fazla nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 4'üncü ili konumunda olduğunu anımsatan Burkay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel arenada çok daha rekabetçi bir Bursa var. Bursa, Türkiye'nin en yüksek dış ticaret fazlasını veren bir kent. Tek başına 117 ülkeden daha fazla ihracat gerçekleştiren Bursa, bugün 200'e yakın ülke ve serbest bölgeye ihracat yapıyor. Kent olarak, 24 milyar dolarlık dış ticaret hacmimizle ülkemizin ihracat odaklı büyüme hedeflerine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Ürettiğine değer katan bir anlayışla, 4 dolarlık ihracat kilogram birim fiyatına ulaşan Bursa'nın imalat sanayisinde orta-yüksek teknoloji yoğunluğu, yüzde 52 ile Türkiye ortalamasının 2 katı seviyesinde. Bursa'nın üretimdeki her bir hamlesi, ülkemizin milli kalkınma hedeflerine en üst düzeyde katkı sağlamaktadır."

Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 9'unu Bursa'nın tek başına karşıladığını aktaran Burkay, "Kentimizin üretim tecrübesi, ihracat potansiyeli ve nitelikli istihdamı, ülke ekonomimizin hedeflerine ulaşmasında öncü rol üstlenirken, yerli ve yabancı girişimcilerin de yatırım için Bursa'yı tercih etmesinde önemli rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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Bursa
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