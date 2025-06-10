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Sanayi tesisleri taşınacak! O iller mercek altına alındı... Deprem riski harekete geçirdi

Olası İstanbul depremi gündemdeki yerini korumaya devam ederken önlemler de sürüyor. Bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2030 sanayi stratejisinde deprem riskini özel bir başlıkla ele aldığı öğrenildi. Bu doğrultuda da Ankara, Konya ve Karaman gibi şehirlerin mercek altına alındığı aktarıldı. Sanayi tesislerinin güvenli noktalara taşınmasının afetin ardından ekonomik toparlanmayı da hızlandıracağının belirtildiği kaydedildi. İşte çalışma ilgili detaylar...

Sanayi tesisleri taşınacak! O iller mercek altına alındı... Deprem riski harekete geçirdi
Hande Dağ

Sanayi tesisleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olası İstanbul depremi konusunda tüm Türkiye'nin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Bu nedenle deprem riskine karşı alınan önlemler de artıyor. Son hamle ise sanayi tesisleri ile alakalı oldu.

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GÜVENLİ İLLER MERCEK ALTINA ALINDI

CNN Türk'te yer alan habere göre; deprem açısından riskli bölgelerdeki sanayi tesislerinin güvenli noktalara taşınacağı kaydedildi. Özel sektörün Ankara, Konya, Karaman gibi güvenli illeri mercek altına aldığı aktarılırken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da konuyla ilgili harekete geçtiği belirtildi.

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"AFET SONRASI EKONOMİK TOPARLANMAYI HIZLANDIRACAK VE ÜRETİM KAYIPLARINI EN AZA İNDİRECEKTİR"

2030 sanayi stratejisinde deprem riskinin özel bir başlıkla ele alındığı vurgulanırken çalışmada "Deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde bulunan sanayi alanlarının güvenli bölgelere taşınması, afet sonrası ekonomik toparlanmayı hızlandıracak ve üretim kayıplarını en aza indirecektir" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

Bilim insanlarından da "Özellikle, deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde bulunan sanayi alanlarının güvenli bölgelere taşınması, afet sonrası ekonomik toparlanmayı hızlandıracak ve üretim kayıplarını en aza indirecektir" şeklinde öneri geldiği aktarıldı.

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UYGUN YER, RİSK ANALİZİYLE SEÇİLECEK

Çalışmanın nasıl ilerleyeceği ve neler yapılacağı da merak ediliyor. Bununla ilgili aktarılan bilgilere göre; Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda sanayi bölgelerinin risk analizi yapılacak ve uygun yer seçilecek. Öte yandan yeni sanayi bölgelerinin de afetlere dayanıklı altyapı standartlarına uygun şekilde tasarlanacağı aktarıldı. Mevcut bölgelerdeki yapısal dayanıklılığın artırılmasına yönelik güçlendirme çalışmalarının tamamlanacağı da belirtilirken diğer yandan önümüzdeki dönemde afetselliği yüksek bölgelerde altyapı yatırımlarının artırılacağı, dayanıklılık ve hazırlık kapasitelerinin güçlendirileceği belirtildi.

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Aynı çerçevede doğal afetlere karşı dirençli ve hazırlıklı bir yapı oluşturmak için afet yönetim kapasitesinin güçlendirileceği ve afet teknolojilerine ilişkin yerli yetkinlikler geliştirileceği kaydedildi.

Sanayi Bakanlığı'nın çalışmasında sanayinin güvenli bölgelerde yoğunlaşmasını temin edecek şekilde üretim ve istihdam koridorları kurulacağının da belirtildiği ifade edildi.

Öte yandan organize sanayi bölgelerinin demiryolu ve liman bağlantıları ile fiziksel, teknik ve finansal altyapılarının güçlendirileceği ve OSB'lerin lojistik altyapısını geliştirmek üzere, özel sektör yatırımlarını teşvik edecek şekilde başta kamu-özel iş birliği olmak üzere alternatif finansman mekanizmalarının da geliştirileceği aktarıldı.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
deprem sanayi
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