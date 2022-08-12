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Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı

12.08.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi üretimi Haziran ayında piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 8,5 artış gösterdi.

Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı

TÜİK, Haziran ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Sanayi üretimi, Haziran ayında aylık 1,3 artarken, yıllık artış yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. Arındırılmamış sanayi üretiminde yıllık artış yüzde 8,4 olarak hesaplandı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %10,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık bazda ise 1,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 arttı.

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Anahtar Kelimeler:
sanayi tüik
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