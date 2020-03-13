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Sanayi üretiminde artış

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.03.2020 10:22 | Son Güncelleme

Sanayi üretimi endeksi ocak ayında aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 7,9 arttı. Sanayi üretiminde yıllık bazda yüzde 8,4; aylık bazda ise yüzde 0,5 artış bekleniyordu.

Sanayi üretiminde artış

Sanayi üretimi Ocat'ta yıllık yüzde 7,9 arttı. Piyasa beklentileri sanayi üretimi beklentisi takvim etkisinden arındırılmış veride yıllık yüzde 8,4 artış olacağı yönündeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,8 arttı.

Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,2 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 arttı.

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Anahtar Kelimeler:
sanayi üretimi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),

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