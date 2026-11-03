Toplamayıp kuşlara yem ettikleri "sarı altın" köyün geçim kaynağı oldu

Amasya'da yaklaşık 30 yıl öncesine kadar kimsenin toplamakla ilgilenmediği ve kuşların besin kaynağı olan cennet hurması, bugün bir köyün en önemli gelir kapısına dönüştü. Köyde üreticiler, sezonun başlamasıyla birlikte hasat mesaisine başladı.

Amasya'nın Çiğdemlik köyünde, yörede "sarı altın" olarak adlandırılan cennet hurmasının hasadı başladı. Yaklaşık 1500 dekarlık toplam araziye sahip köyde, bu alanın yarıdan fazlasında cennet hurması ağaçları bulunuyor. Dalında kilosu 20 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulan meyve, üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

YÜKSEK AĞAÇLARDAN TEK TEK TOPLANIYOR

Üreticiler, yüksek boylu ağaçlara merdivenlerle çıkarak dallardaki meyveleri topluyor. Bahçelerden taşınan cennet hurmaları hem taze olarak satışa sunuluyor hem de kurutularak değerlendiriliyor.

Kurutma işleminde meyveler önce soyuluyor, ardından iplere dizilerek herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan doğal ortamda kurumaya bırakılıyor. Kuru cennet hurması, taze haline kıyasla daha fazla değer görüyor. Sonbaharın sevilen meyveleri arasında bulunan taze hurmalar pazarlarda ve manav tezgahlarında yerini alırken vatandaşlardan da yoğun talep görüyor.

30 YIL ÖNCESİNE KADAR KUŞLARA YEM OLUYORDU

Cennet hurmasının köydeki ekonomik dönüşümüne ilişkin bilgi veren Çiğdemlik Köyü Muhtarı Mustafa Kurt, ağaçların yaklaşık 100 yıl önce köyde dikilen tek bir ağaçtan çoğaltıldığını belirtti. Meyvenin asıl değerinin ise son 30 yılda anlaşılmaya başladığını ifade eden Kurt, geçmişte toplanmayan hurmaların bugün köyün geçim kaynağı haline geldiğini söyledi.

Kurt, "30 yıl önceye kadar kimse toplamayıp kuşlara yem ediyordu. Çünkü önemi bilinmiyordu. Pazarı yoktu. Şimdilerde köyün geçim kaynağı oldu. Hurma kurutma tesisi yapabilirsek geliri 3'e katlayabiliriz" dedi.

GEÇEN YIL DON NEDENİYLE HASAT YAPILAMADI

Önceki yıl meydana gelen zirai don olayının üretimi olumsuz etkilediğini hatırlatan Mustafa Kurt, geçen sezon ağaçlardan meyve alınamadığını, bu yıl ise verimin yükseldiğini dile getirdi.

Kiraz ve elma gibi meyvelerin üretim maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Kurt, cennet hurmasının ise birkaç kez ilaçlanarak sezona hazırlandığını belirtti. Köyün ekonomik durumunda bu meyvenin önemli bir değişim yarattığını vurgulayan Kurt, "Geçen yıl hurmaya hasret kalmıştık. Bu yıl bol. Kirazın, elmanın maliyeti çok. Hurma ise birkaç ilaçlamayla sezona hazırlanıyor. Cennet hurması köyümüzün gidişatını değiştirdi" diye konuştu.

KÖY ARAZİLERİNİN YARIDAN FAZLASI HURMA BAHÇESİ OLDU

Yaklaşık 100 hanenin bulunduğu Çiğdemlik köyünde bu yıl farklı meyve türlerinin de satışının yapıldığını anlatan üretici Ahmet İnce, cennet hurmasının diğer meyvelere kıyasla daha az masraf gerektirdiğini ve satışının kolay olduğunu söyledi.

Köydeki tarım arazilerinin yarıdan fazlasının hurma ağaçlarıyla kaplandığını belirten İnce, bu yıl ürün kalitesinin de yüksek olduğunu ifade etti.

KİLOSU 20 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATILIYOR

Cennet hurmasının bu sezonki satış fiyatına ilişkin bilgi veren Ahmet İnce, ürünün kilosunun dalında 20 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulduğunu kaydetti.

Üreticilerin sezon boyunca emeklerinin karşılığını almasını temenni eden İnce, "Köydeki arazilerin yarıdan fazlası hurma ağacı oldu. Çünkü diğer meyvelere oranla masrafı az. Satışı da kolay. Bu yıl kalitesi yüksek. Kilosu 20 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. İnşallah üreticilerimiz emeğinin karşılığını bulur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır