FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Toplamayıp kuşlara yem ettikleri "sarı altın" köyün geçim kaynağı oldu

Amasya'da yörede "sarı altın" olarak bilinen cennet hurmasının hasadı başladı. 30 yıl öncesine kadar kuşlara yem edilen meyve, bugün Çiğdemlik köyünün önemli geçim kaynaklarından biri haline geldi.

Toplamayıp kuşlara yem ettikleri "sarı altın" köyün geçim kaynağı oldu

Amasya'da yaklaşık 30 yıl öncesine kadar kimsenin toplamakla ilgilenmediği ve kuşların besin kaynağı olan cennet hurması, bugün bir köyün en önemli gelir kapısına dönüştü. Köyde üreticiler, sezonun başlamasıyla birlikte hasat mesaisine başladı.

Toplamayıp kuşlara yem ettikleri "sarı altın" köyün geçim kaynağı oldu 1

Amasya'nın Çiğdemlik köyünde, yörede "sarı altın" olarak adlandırılan cennet hurmasının hasadı başladı. Yaklaşık 1500 dekarlık toplam araziye sahip köyde, bu alanın yarıdan fazlasında cennet hurması ağaçları bulunuyor. Dalında kilosu 20 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulan meyve, üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Toplamayıp kuşlara yem ettikleri "sarı altın" köyün geçim kaynağı oldu 2

YÜKSEK AĞAÇLARDAN TEK TEK TOPLANIYOR

Üreticiler, yüksek boylu ağaçlara merdivenlerle çıkarak dallardaki meyveleri topluyor. Bahçelerden taşınan cennet hurmaları hem taze olarak satışa sunuluyor hem de kurutularak değerlendiriliyor.

Toplamayıp kuşlara yem ettikleri "sarı altın" köyün geçim kaynağı oldu 3

Kurutma işleminde meyveler önce soyuluyor, ardından iplere dizilerek herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan doğal ortamda kurumaya bırakılıyor. Kuru cennet hurması, taze haline kıyasla daha fazla değer görüyor. Sonbaharın sevilen meyveleri arasında bulunan taze hurmalar pazarlarda ve manav tezgahlarında yerini alırken vatandaşlardan da yoğun talep görüyor.

Toplamayıp kuşlara yem ettikleri "sarı altın" köyün geçim kaynağı oldu 4

30 YIL ÖNCESİNE KADAR KUŞLARA YEM OLUYORDU

Cennet hurmasının köydeki ekonomik dönüşümüne ilişkin bilgi veren Çiğdemlik Köyü Muhtarı Mustafa Kurt, ağaçların yaklaşık 100 yıl önce köyde dikilen tek bir ağaçtan çoğaltıldığını belirtti. Meyvenin asıl değerinin ise son 30 yılda anlaşılmaya başladığını ifade eden Kurt, geçmişte toplanmayan hurmaların bugün köyün geçim kaynağı haline geldiğini söyledi.

Toplamayıp kuşlara yem ettikleri "sarı altın" köyün geçim kaynağı oldu 5

Kurt, "30 yıl önceye kadar kimse toplamayıp kuşlara yem ediyordu. Çünkü önemi bilinmiyordu. Pazarı yoktu. Şimdilerde köyün geçim kaynağı oldu. Hurma kurutma tesisi yapabilirsek geliri 3'e katlayabiliriz" dedi.

Toplamayıp kuşlara yem ettikleri "sarı altın" köyün geçim kaynağı oldu 6

GEÇEN YIL DON NEDENİYLE HASAT YAPILAMADI

Önceki yıl meydana gelen zirai don olayının üretimi olumsuz etkilediğini hatırlatan Mustafa Kurt, geçen sezon ağaçlardan meyve alınamadığını, bu yıl ise verimin yükseldiğini dile getirdi.

Toplamayıp kuşlara yem ettikleri "sarı altın" köyün geçim kaynağı oldu 7

Kiraz ve elma gibi meyvelerin üretim maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Kurt, cennet hurmasının ise birkaç kez ilaçlanarak sezona hazırlandığını belirtti. Köyün ekonomik durumunda bu meyvenin önemli bir değişim yarattığını vurgulayan Kurt, "Geçen yıl hurmaya hasret kalmıştık. Bu yıl bol. Kirazın, elmanın maliyeti çok. Hurma ise birkaç ilaçlamayla sezona hazırlanıyor. Cennet hurması köyümüzün gidişatını değiştirdi" diye konuştu.

Toplamayıp kuşlara yem ettikleri "sarı altın" köyün geçim kaynağı oldu 8

KÖY ARAZİLERİNİN YARIDAN FAZLASI HURMA BAHÇESİ OLDU

Yaklaşık 100 hanenin bulunduğu Çiğdemlik köyünde bu yıl farklı meyve türlerinin de satışının yapıldığını anlatan üretici Ahmet İnce, cennet hurmasının diğer meyvelere kıyasla daha az masraf gerektirdiğini ve satışının kolay olduğunu söyledi.

Köydeki tarım arazilerinin yarıdan fazlasının hurma ağaçlarıyla kaplandığını belirten İnce, bu yıl ürün kalitesinin de yüksek olduğunu ifade etti.

Toplamayıp kuşlara yem ettikleri "sarı altın" köyün geçim kaynağı oldu 9

KİLOSU 20 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATILIYOR

Cennet hurmasının bu sezonki satış fiyatına ilişkin bilgi veren Ahmet İnce, ürünün kilosunun dalında 20 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulduğunu kaydetti.

Üreticilerin sezon boyunca emeklerinin karşılığını almasını temenni eden İnce, "Köydeki arazilerin yarıdan fazlası hurma ağacı oldu. Çünkü diğer meyvelere oranla masrafı az. Satışı da kolay. Bu yıl kalitesi yüksek. Kilosu 20 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. İnşallah üreticilerimiz emeğinin karşılığını bulur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladıCANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı
Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosuEmekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Anahtar Kelimeler:
Amasya cennet hurması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD, İran'a saldıracak mı? Trump'tan açıklama geldi

ABD, İran'a saldıracak mı? Trump'tan açıklama geldi

Tansiyon yükseldi! Harekete geçtiler: Rus sınırında özel operasyon

Tansiyon yükseldi! Harekete geçtiler: Rus sınırında özel operasyon

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı sözler: “Sahaya yansıdığı tespit edilirse şampiyonluk değişir”

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı sözler: “Sahaya yansıdığı tespit edilirse şampiyonluk değişir”

Avukatı duyurdu: Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı

Avukatı duyurdu: Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

İkinci el otomobilde 'panik piyasası' hakim! Fiyatlarda dikkat çeken düşüş

İkinci el otomobilde 'panik piyasası' hakim! Fiyatlarda dikkat çeken düşüş

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.