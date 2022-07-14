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Sanayi üretiminde dikkat çeken rakamlar!

14.07.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK sanayi üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 9,1, aylık bazda yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerinde geldi.

Sanayi üretiminde dikkat çeken rakamlar!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim istatistiklerini yayımladı. Sanayi üretimi, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.5 artarken, yıllık artış yüzde 9.1 oldu. Üretimde aylık yüzde 0.3 daralma ve yıllık bazda yüzde 8 artış bekleniyordu. Üretim Nisan'da yıllık yüzde 10.8 artış göstermişti.

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TÜİK verilerine göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.

Aylık bazda ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.

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