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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kolonya ve dezenfektan üretimini artıracak önlemleri açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.03.2020 09:37 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alınmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacının karşılanacağını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kolonya ve dezenfektan üretimini artıracak önlemleri açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen ve dünyayı sarsan koronavirüsüne karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı toplantının ardından stratejik bir adım attı. Bakanlık, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretim ile karşılaması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) talepte bulundu. Talebi değerlendiren EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Haziran’a kadar askıya aldı.

Böylece petrol rafinerilerinin etanol talebi azalırken kolonya ve dezenfektan üretimi artacak. Koronavirüse karşı yüksek talep gören kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19,

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