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Şans Topu çekildi (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 22:03 | Son Güncelleme

Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 972. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 6, 12, 17, 19, 30 ve artı 8 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango, Şans Topu,

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