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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 24 Mart Şans Topu çekilişi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2021 18:39 | Son Güncelleme

24 Mart Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanmasına sayılı dakikalar kaldı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki gün düzenlenen Şans Topu oyununda bu akşamın talihlileri aranıyor. Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler millipiyangoonline adresi üzerinden, çekilişin hemen ardından biletlerini sorgulayabilecek. İşte, 24 Mart Şans Topu çekilişi hakkında ayrıntılar...

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 24 Mart Şans Topu çekilişi!

Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu oyununda, bu haftanın ilk çekilişi için sayılı dakikalar kaldı. Bu akşamın talihlilerinin belirleneceği 24 Mart Şans Topu çekiliş sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oldu. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta ve nereden yayınlanacak? İşte, 24 Mart Şans Topu çekilişi...

24 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu oyununda, bu akşamın talihlileri saat 20.00’da gerçekleşecek olan çekilişin ardından belli olacak. Çekilişi anlık olarak takip etmek isteyenler ise MP Tv YouTube kanalı üzerinden sonuçları izleyebilecek. Çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline üzerinden paylaşılacak.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda, bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.


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