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'Sarı altın' hasadı başladı: 107 bin tonun üzerinde bekleniyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.06.2024 15:39
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Malatya'da 'sarı altın' olarak bilinen kayısının hasadı başladı. Rekoltenin 107 bin tonu aşması bekleniyor. 2024 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesinin 107 bin 517 ton olarak açıklandığı kentte Battalgazi ilçesi Çolakoğlu Mahallesi mevkiinde hasada başlayan çiftçiler yeni dönemin bereketli olmasını diledi.

'Sarı altın' hasadı başladı: 107 bin tonun üzerinde bekleniyor

Malatya’da bazı bölgelerde kayısı hasadı başladı. Dünyadaki kuru kayısı üretiminin büyük bölümünün yapıldığı kentte 2024 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesinin 107 bin tonun üzerinde olması bekleniyor.

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“ÇİFTÇİLERİMİZİN HER DAİM YANINDA OLDUK”

Hasat yapan çiftçileri ziyaret edip çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, yeni dönem hasadın bereketli olması temennisinde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde AK Parti hükümetleri her daim çiftçinin yanında olmuştur. Bu anlamda 6 Şubat depremleri sonrası sulama altyapılarında yaşanan tüm olumsuzluklar kısa sürede giderilerek üreticilerimizin mağdur edilmemesi için tüm gayret gösterildi. Ziyaret ettiğimiz çiftçilerimizin bir takım talepleri oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kayısı alıma yapması bağlamında ki taleplerin sonuna kadar takipçisi olacağız. Hem iç pazar hem de dış pazarda yaş ve kuru kayısının piyasaya arzında memnun edici bir fiyat düzeyinin yakalanması ve bu durumun istikralı bir şekilde sürdürülmesi için tüm gayreti göstereceğiz“ dedi.

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“KAYISI ON BİNLERCE AİLENİN GEÇİM KAYNAĞIDIR”

2024 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesinin 107 bin 517 ton olarak açıklandığını hatırlatan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “On binlerce ailemiz ekmeğini iaşesini kayısıdan elde ediyor. Bu kıymetli ürün yıllık olarakta Malatya’mıza 450 ila 500 milyon dolar katma değer sağlıyor. İlgili kurumlarımızın saha çalışmaları sonrasında 2024 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesi ise 107 bin 517 ton olarak açıklandı. Hasat sonunda 100 bin ton ihracatla 750 milyon dolar gelir elde etme hedefimiz var inşallah bu hedefi daha üst çıtalara taşımaya gayret göstereceğiz” diye konuştu.

(İHA)

Express


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Anahtar Kelimeler:
kayısı Malatya
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