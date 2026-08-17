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Sarıgöl’de kış hazırlıkları başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaz sıcaklarıyla birlikte evlerde kış hazırlıkları da hız kazandı. İlçede kadınlar, domates ve biberlerden geleneksel yöntemlerle salça hazırlarken, bir yandan da kışlık kurutmalıklar hazırlanıyor.

Sarıgöl’de kış hazırlıkları başladı

Sarıgöl’de ev hanımları, kış aylarında yemeklerde kullanılmak üzere ev yapımı salça hazırlığına başladı. Çarşıdan alınan salçalık domatesler, komşuların da yardımıyla imece usulüyle hazırlanıyor.

Sarıgöl’de kış hazırlıkları başladı 1

Domatesler önce bol suyla yıkanıp doğranıyor, ardından yeterli miktarda tuz eklenerek bidonlara konuluyor. Güneş altında bekletilen domatesler her gün karıştırılarak doğal şekilde erimesi sağlanıyor. Daha sonra süzgeçten geçirilen domatesler geniş tepsilere dökülerek güneş altında suyunu çekmesi için bekletiliyor.
Sarıgöllü bir ev hanımı, salça yapımını yıllardır geleneksel yöntemlerle sürdürdüklerini belirterek, "Her yıl salçamızı evde kendimiz hazırlarız.
Domateslerimizi iyice bol suyla yıkadıktan sonra güzelce doğrarız. Üzerine yeterli tuz atarak bidonlara koyarız. Güneş altında kendiliğinden erimeye başlar. Her gün mutlaka karıştırmak gerekir. Daha sonra eriyen domatesleri süzgeçten geçirip geniş tepsilere dökeriz ve güneş altında iyice suyunu çekmesini bekleriz. Bu arada karıştırmaya devam ederiz. Suyu çekince kavanozlara koyup gölge bir yerde saklarız. Havaların sıcak olması nedeniyle yaklaşık 10 günde hazır oluyor" dedi.
İlçe ve çevresindeki mahallelerde kadınlar, salça yapımını komşularıyla birlikte imece usulüyle gerçekleştirirken, hazırlanan salçalar kış aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Sarıgöl’de salça mesaisinin yanı sıra biber, patlıcan ve diğer sebzeler de kurutularak kış ayları için hazırlanıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Manisa
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