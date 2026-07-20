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Şarj istasyonlarında büyük hareketlilik! İlk 6 ayda rekor kırıldı

Türkiye'de elektrikli araçların şarj hizmetine bağlı elektrik tüketimi yılın ilk yarısında yüzde 153,5 artarak 392 bin 252 megavatsaate ulaştı. Şarj işlemi sayısı ise 15,4 milyonu aştı.

Şarj istasyonlarında büyük hareketlilik! İlk 6 ayda rekor kırıldı

Türkiye'de elektrikli araç kullanımındaki artış, şarj altyapısına olan talebi de önemli ölçüde yükseltti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) verilerine göre, elektrikli araçların şarj hizmeti kapsamında tükettiği elektrik miktarı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153,5 artış göstererek 392 bin 252 megavatsaate ulaştı.

EPDK'nin açıklamasına göre, elektrikli araç kullanımındaki büyümeye paralel olarak Türkiye genelindeki şarj istasyonlarının kullanım yoğunluğu da arttı. Yılın ilk altı ayında, şarj ağı işletmeci lisansı bulunan şirketlerin işlettiği istasyonlarda toplam 15 milyon 408 bin 578 şarj işlemi gerçekleştirildi.

Şarj istasyonlarında büyük hareketlilik! İlk 6 ayda rekor kırıldı 1

ŞARJ SÜRESİ VE İŞLEM SAYISI HIZLA YÜKSELDİ

Bu dönemde toplam şarj süresi 17 milyon 569 bin 444 saate ulaştı. Şarj hizmetine bağlı elektrik tüketimi 392 bin 252 megavatsaat olarak kaydedilirken, şarj hizmeti sunumu kapsamında kurulu şarj noktası sayısı ise 45 bin 97 oldu.

Geçen yılın aynı döneminde ise 7 milyon 838 bin 168 şarj işlemi yapılmış, toplam şarj süresi 7 milyon 400 bin 977 saat, elektrik tüketimi ise 154 bin 723 megavatsaat olarak açıklanmıştı.

Böylece geçen yılın ilk yarısına kıyasla şarj işlemi sayısı yüzde 96,6, toplam şarj süresi yüzde 137,4 ve şarj hizmetine bağlı elektrik tüketimi yüzde 153,5 artış gösterdi.

Şarj istasyonlarında büyük hareketlilik! İlk 6 ayda rekor kırıldı 2

ŞARJ NOKTASI SAYISI 45 BİN 660'A ULAŞTI

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı İbrahim Öz, Türkiye'de elektrikli araç kullanımının ve buna bağlı şarj altyapısının hızla büyümeye devam ettiğini belirtti.

EPDK'nin yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısı oluşturulması ve serbest piyasa yapısının güçlendirilmesine yönelik düzenlemeleri kapsamında şarj ağı işletmecilerinin yatırımlarını sürdürdüğünü ifade eden Öz, Türkiye genelinde 2024 başında 12 bin 84 olan şarj noktası sayısının 2025 başında 26 bin 462'ye yükseldiğini aktardı.

Öz, güncel durumda şarj noktası sayısının 45 bin 660'a ulaştığını belirterek, bunların 19 bin 903'ünün doğru akım (DC), 25 bin 731'inin alternatif akım (AC) ve 26'sının mobil şarj noktası olduğunu bildirdi.

Şarj istasyonlarında büyük hareketlilik! İlk 6 ayda rekor kırıldı 3

ŞARJ@TR MOBİL UYGULAMASIYLA ANLIK TAKİP İMKANI

Elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, tipleri, güçleri, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumları ile şarj hizmeti fiyatlarına EPDK tarafından geliştirilen Şarj@TR mobil uygulaması üzerinden anlık olarak ulaşabildiğini belirten Öz, elektrikli araç pazarındaki büyümeye paralel şekilde şarj ağının ülke genelindeki coğrafi kapsayıcılığını genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Öz, "Şarj ağı altyapısında güçlü ve istikrarlı bir büyümenin sağlanması, Kurumumuzun önde gelen hedefleri arasında yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrikli araç EPDK ŞarjetTR uygulaması
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