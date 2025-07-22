Sarp yamaçlara çelik zırh... Bakan Uraloğlu duyurdu! 794 futbol sahası büyüklüğünde çelik ağ uygulaması tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında sel, heyelan, taş düşmesi ve çığ gibi afetlere yönelik alınan önlemleri ve afet sonrası yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Uraloğlu, Türkiye’nin dört bir yanında emniyetli ulaşımı sağlamak için büyük bir titizlikle hareket ettiklerini vurguladı.

Karayolları ekiplerinin yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı 7/24 görev esasına göre çalıştığına dikkati çeken Uraloğlu, “Ülke geneline yayılmış 18 Bölge Müdürlüğü, 123 Şube Şefliği, 16 Tünel Bakım İşletme Şefliği, 25 Otoyol Bakım İşletme Şefliği ve 16 Yap-İşlet-Devret Bakım İşletme Şefliğinde kesintisiz hizmet veriyoruz.” dedi.

BİN 446 NOKTADA RİSK TESPİTİ YAPILDI

Afet risklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan Karayolları Yol Ağı Risk Haritası hakkında bilgi veren Uraloğlu, “Bin 519 kilometrelik kesimi kapsayan bin 446 noktada riskli bölgeler tespit ettik. Sahada yapılan gözlemleri teknik verilerle birleştirerek Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi’ne aktardık. Bu sayede riskli noktaları harita üzerinden anlık olarak takip edilebilir, gerekli önlemleri hızla alınabilir hale getirdik.” şeklinde konuştu.

"ÜLKE GENELİNDE 794 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ÇELİK AĞ ÖRDÜK"

Yollarda çelik ağ sistemleri, istinat duvarları, çığ tünelleri gibi yapılarla güvenlik önlemleri sürekli artırdıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Dik ve sarp yamaçlarda can ve mal güvenliğini sağlamak için karayollarında çelik ağ uygulamalarını da yaygınlaştırıyoruz. 2025 yılının ilk yarısında ise 37 bin 400 metrekare çelik ağ uygulaması gerçekleştirerek ülke genelinde çelik ağ uygulamasını yaklaşık 5,7 milyon metrekareye ulaştırdık. Böylece ülke genelinde 794 futbol sahası büyüklüğünde çelik ağ ördük.” dedi.

58 AYRI MÜDAHALE PROJESİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Bakan Uraloğlu, tespit edilen riskli bölgelerin daha güvenli hale getirilmesi için proje çalışmalarını sürdürdüklerini de belirtti. Bakan Uraloğlu, "Afetlere karşı daha güçlü bir karayolu altyapısı oluşturmak amacıyla 58 ayrı müdahale projesini de hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR DEVREYE ALINIYOR

Afet sonrası süreci aktaran Bakan Uraloğlu, hasar gören bölgelerde geçici köprülerin kurulduğunu, menfezlerin onarıldığını ve dolgu çalışmalarının hızla yapıldığını söyledi. Uraloğlu, "Alternatif güzergâhları devreye alarak trafiğin kesintisiz devam etmesini sağlıyoruz. Heyelan ve taş düşmesi gibi afetlerin ardından özellikle dağcılarımızın da katkısıyla taş temizleme çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.