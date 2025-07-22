FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sarp yamaçlara çelik zırh... Bakan Uraloğlu duyurdu! 794 futbol sahası büyüklüğünde çelik ağ uygulaması tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dik ve sarp yamaçlarda güvenliği sağlamak için 794 futbol sahası büyüklüğünde çelik ağ uygulaması yaptıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Afetlere karşı daha güçlü bir karayolu altyapısı oluşturmak amacıyla 58 ayrı müdahale projesini de hayata geçireceğiz" dedi.

Sarp yamaçlara çelik zırh... Bakan Uraloğlu duyurdu! 794 futbol sahası büyüklüğünde çelik ağ uygulaması tamamlandı
Hande Dağ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında sel, heyelan, taş düşmesi ve çığ gibi afetlere yönelik alınan önlemleri ve afet sonrası yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Uraloğlu, Türkiye’nin dört bir yanında emniyetli ulaşımı sağlamak için büyük bir titizlikle hareket ettiklerini vurguladı.

Sarp yamaçlara çelik zırh... Bakan Uraloğlu duyurdu! 794 futbol sahası büyüklüğünde çelik ağ uygulaması tamamlandı 1

Karayolları ekiplerinin yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı 7/24 görev esasına göre çalıştığına dikkati çeken Uraloğlu, “Ülke geneline yayılmış 18 Bölge Müdürlüğü, 123 Şube Şefliği, 16 Tünel Bakım İşletme Şefliği, 25 Otoyol Bakım İşletme Şefliği ve 16 Yap-İşlet-Devret Bakım İşletme Şefliğinde kesintisiz hizmet veriyoruz.” dedi.

Sarp yamaçlara çelik zırh... Bakan Uraloğlu duyurdu! 794 futbol sahası büyüklüğünde çelik ağ uygulaması tamamlandı 2

BİN 446 NOKTADA RİSK TESPİTİ YAPILDI

Afet risklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan Karayolları Yol Ağı Risk Haritası hakkında bilgi veren Uraloğlu, “Bin 519 kilometrelik kesimi kapsayan bin 446 noktada riskli bölgeler tespit ettik. Sahada yapılan gözlemleri teknik verilerle birleştirerek Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi’ne aktardık. Bu sayede riskli noktaları harita üzerinden anlık olarak takip edilebilir, gerekli önlemleri hızla alınabilir hale getirdik.” şeklinde konuştu.

Sarp yamaçlara çelik zırh... Bakan Uraloğlu duyurdu! 794 futbol sahası büyüklüğünde çelik ağ uygulaması tamamlandı 3

"ÜLKE GENELİNDE 794 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ÇELİK AĞ ÖRDÜK"

Yollarda çelik ağ sistemleri, istinat duvarları, çığ tünelleri gibi yapılarla güvenlik önlemleri sürekli artırdıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Dik ve sarp yamaçlarda can ve mal güvenliğini sağlamak için karayollarında çelik ağ uygulamalarını da yaygınlaştırıyoruz. 2025 yılının ilk yarısında ise 37 bin 400 metrekare çelik ağ uygulaması gerçekleştirerek ülke genelinde çelik ağ uygulamasını yaklaşık 5,7 milyon metrekareye ulaştırdık. Böylece ülke genelinde 794 futbol sahası büyüklüğünde çelik ağ ördük.” dedi.

Sarp yamaçlara çelik zırh... Bakan Uraloğlu duyurdu! 794 futbol sahası büyüklüğünde çelik ağ uygulaması tamamlandı 4

58 AYRI MÜDAHALE PROJESİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Bakan Uraloğlu, tespit edilen riskli bölgelerin daha güvenli hale getirilmesi için proje çalışmalarını sürdürdüklerini de belirtti. Bakan Uraloğlu, "Afetlere karşı daha güçlü bir karayolu altyapısı oluşturmak amacıyla 58 ayrı müdahale projesini de hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

Sarp yamaçlara çelik zırh... Bakan Uraloğlu duyurdu! 794 futbol sahası büyüklüğünde çelik ağ uygulaması tamamlandı 5

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR DEVREYE ALINIYOR

Afet sonrası süreci aktaran Bakan Uraloğlu, hasar gören bölgelerde geçici köprülerin kurulduğunu, menfezlerin onarıldığını ve dolgu çalışmalarının hızla yapıldığını söyledi. Uraloğlu, "Alternatif güzergâhları devreye alarak trafiğin kesintisiz devam etmesini sağlıyoruz. Heyelan ve taş düşmesi gibi afetlerin ardından özellikle dağcılarımızın da katkısıyla taş temizleme çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hasat başladı! Kilosu 20 TL'den satılıyorHasat başladı! Kilosu 20 TL'den satılıyor
Faydası saymakla bitmiyor! Kilosu 200 lirayı buldu Faydası saymakla bitmiyor! Kilosu 200 lirayı buldu

Anahtar Kelimeler:
çelik ulaştırma ve altyapı bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ÖTV artışıyla ikinci el fiyatları yükseldi! 1 ayda 1,5 milyon TL fark... Lüks SUV'larla yarışıyor

ÖTV artışıyla ikinci el fiyatları yükseldi! 1 ayda 1,5 milyon TL fark... Lüks SUV'larla yarışıyor

Eski Merkez Bankası Başkanı hakkında dolandırıcılık iddiası! Milyonlarca lira...

Eski Merkez Bankası Başkanı hakkında dolandırıcılık iddiası! Milyonlarca lira...

Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu

Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu

1 Ağustos itibarıyla 7 bin TL olacak!

1 Ağustos itibarıyla 7 bin TL olacak!

Sarıyer'de genç kadın doktorun sır ölümü: Nikahına gün sayıyordu!

Sarıyer'de genç kadın doktorun sır ölümü: Nikahına gün sayıyordu!

Kazancını dolara yatırdı! Net tutarı karısı biliyormuş... Mal varlığı gündemde

Kazancını dolara yatırdı! Net tutarı karısı biliyormuş... Mal varlığı gündemde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.