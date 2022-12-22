Şartları sağlayan herkese PTT'den ödeme yapılıyor! Ödemeler iki ayda bir hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine yardım ödemesi yapıyor. PTT aracılığıyla yapılan ödeme iki ayda bir hesaplara yatıyor. Şartları sağlayan vatandaşlar ödeme almak için PTT'ye gidebilir. İşte ayrıntılar...
Sosyal güvencesi bulunmayan ve 3294 sayılı Kanun'a göre ihtiyaç sahibi sayılan aileler için eğitim desteği veriliyor. Başvuru şartlarına uyan ailelere nakdi yardım veriliyor.
Öğrencinin 1 ayda maksimum dört gün devamsızlık yapması,
Ailenin hiçbir sosyal güvencesi olmaması,
İhtiyaç sahibi olduğunun belgelenmiş olması gerekiyor.
Öğrenci örgün eğitimden ayrılırsa,
1 ayda dört günden fazla devamsızlık yaparsa,
Yardım kaydı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından habersiz ikametgah değişirse,
Mütevelli Heyeti kararıyla muhtaçlık durumunun ortadan kalktığına karar verilirse,
Öğrenci ya da hak sahibi ebeveynin hayatını kaybederse eğitim desteği kesilir.
Erkek ilköğretim öğrencileri için 90 TL
Kız ilköğretim öğrencileri için 100 TL
Erkek ortaöğretim öğrencileri için 130 TL
Kız ortaöğretim öğrencileri için 150 TL