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Şartları sağlayan herkese PTT'den ödeme yapılıyor! Ödemeler iki ayda bir hesaplara yatıyor

22.12.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan ödemeler düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Şartları sağlayan herkes parasını PTT'den alabiliyor. Yardım miktarı, başvuru şartları, ödemenin hangi durumlarda kesildiği belli oldu. Ödemeyi alabilmek için ailenin sosyal güvencesinin olmaması gerekiyor. İşte tüm detaylar...

Şartları sağlayan herkese PTT'den ödeme yapılıyor! Ödemeler iki ayda bir hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine yardım ödemesi yapıyor. PTT aracılığıyla yapılan ödeme iki ayda bir hesaplara yatıyor. Şartları sağlayan vatandaşlar ödeme almak için PTT'ye gidebilir. İşte ayrıntılar...

Şartları sağlayan herkese PTT'den ödeme yapılıyor! Ödemeler iki ayda bir hesaplara yatıyor

PTT ÖDEME YAPIYOR!

Sosyal güvencesi bulunmayan ve 3294 sayılı Kanun'a göre ihtiyaç sahibi sayılan aileler için eğitim desteği veriliyor. Başvuru şartlarına uyan ailelere nakdi yardım veriliyor.

EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Öğrencinin 1 ayda maksimum dört gün devamsızlık yapması,

Ailenin hiçbir sosyal güvencesi olmaması,

İhtiyaç sahibi olduğunun belgelenmiş olması gerekiyor.

Şartları sağlayan herkese PTT'den ödeme yapılıyor! Ödemeler iki ayda bir hesaplara yatıyor

EĞİTİM DESTEĞİ NASIL KESİLİR?

Öğrenci örgün eğitimden ayrılırsa,
1 ayda dört günden fazla devamsızlık yaparsa,
Yardım kaydı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından habersiz ikametgah değişirse,
Mütevelli Heyeti kararıyla muhtaçlık durumunun ortadan kalktığına karar verilirse,
Öğrenci ya da hak sahibi ebeveynin hayatını kaybederse eğitim desteği kesilir.

Şartları sağlayan herkese PTT'den ödeme yapılıyor! Ödemeler iki ayda bir hesaplara yatıyor

EĞİTİM YARDIMI NE KADAR?

Erkek ilköğretim öğrencileri için 90 TL

Kız ilköğretim öğrencileri için 100 TL

Erkek ortaöğretim öğrencileri için 130 TL

Kız ortaöğretim öğrencileri için 150 TL

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PTT destek eğitim ödeme

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