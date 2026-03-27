SAS Havayolları, Kopenhag - İstanbul Havalimanı seferlerine başlıyor

İskandinav Hava Yolları (SAS), bugün itibariyla haftanın her günü Kopenhag - İstanbul Havalimanı seferlerine başlıyor.

SAS Havayolları, Kopenhag - İstanbul Havalimanı seferlerine başlıyor

İstanbul Havalimanı yabancı havayolu şirketlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda havalimanı işletmecisi İGA, İskandinav Hava Yolları'nı (SAS) ev sahipliği yaptığı havayolu şirketlerine ekledi. İskandinav Hava Yolları (SAS), bugün itibarıyla, Kopenhag-İstanbul Havalimanı arasında haftanın her günü karşılıklı doğrudan seferlerine başlıyor. Yeni rotanın Türkiye ile İskandinav bölgesi arasındaki bağları güçlendirirken yolculara daha fazla ulaşılabilirlik ve konfor sunması amaçlanıyor.

Seferlerde, 180 koltuk kapasiteli Airbus A320neo tipi modern uçaklar kullanılacak. Kopenhag - İstanbul arasındaki günlük seferler, yolculara esneklik ve kesintisiz bağlantı imkanı sunmanın ötesinde, Türkiye ile İskandinav ülkeleri arasındaki turizm, ticari faaliyetler ve kültürel etkileşimin artmasına da önemli katkılar sağlayacak.

'MUTLULUK DUYUYORUZ'

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın konuya ilişkin şunları söyledi:

“İGA İstanbul Havalimanı olarak İskandinavya’nın bayrak taşıyıcı havayolu SAS’ı İstanbul’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Havalimanımızın sürdürülebilir büyüme stratejisinin önemli bir parçası olan bu iş birliğinin, İskandinav ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel bağları perçinleyeceğine, ticari ve turistik trafiğe ivme katacağına inanıyoruz. Kuzey Avrupa ile olan bu güçlü entegrasyonumuz İstanbul’un ‘Dünyanın Buluşma Noktası’ ve İGA İstanbul Havalimanı’nın küresel bağlantı gücü en yüksek havacılık merkezi olma vizyonuna hizmet eden stratejik bir adımdır.”

SAS Havayolları, Kopenhag - İstanbul Havalimanı seferlerine başlıyor 1

'İSKANDİNAV'I DÜNYAYA BAĞLIYORUZ'

İGA İstanbul Havalimanı ile yapılan anlaşmanın öneminin altını çizen İskandinav Hava Yolları SAS Network Başkan Yardımcısı Henrik Winell ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Havacılık; bölgeler arasındaki insanları, işletmeleri ve toplumları birbirine bağlamada hayati bir rol oynamaktadır. Yeni Kopenhag-İstanbul rotamızın lansmanıyla birlikte, bir yandan İskandinavya ile Türkiye arasındaki bağlantıyı güçlendirirken, diğer yandan küresel merkezimiz olan Kopenhag'ı geliştirmeye devam etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dakik ve güvenilir hizmet anlayışımızla; İskandinavya’yı dünyaya, dünyayı da İskandinavya’ya bağlıyoruz.”
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ticaret Bakanlığı'ndan bibere fahiş fiyat uygulayan markete 1,8 milyon lira cezaTicaret Bakanlığı'ndan bibere fahiş fiyat uygulayan markete 1,8 milyon lira ceza
İletişim Başkanı Duran, STRATCOM Zirvesi'nde konuştuİletişim Başkanı Duran, STRATCOM Zirvesi'nde konuştu

Anahtar Kelimeler:
Kopenhag SAS Holding
En Çok Okunan Haberler
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

