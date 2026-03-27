SAS Havayolları, Kopenhag - İstanbul Havalimanı seferlerine başlıyor

İstanbul Havalimanı yabancı havayolu şirketlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda havalimanı işletmecisi İGA, İskandinav Hava Yolları'nı (SAS) ev sahipliği yaptığı havayolu şirketlerine ekledi. İskandinav Hava Yolları (SAS), bugün itibarıyla, Kopenhag-İstanbul Havalimanı arasında haftanın her günü karşılıklı doğrudan seferlerine başlıyor. Yeni rotanın Türkiye ile İskandinav bölgesi arasındaki bağları güçlendirirken yolculara daha fazla ulaşılabilirlik ve konfor sunması amaçlanıyor.

Seferlerde, 180 koltuk kapasiteli Airbus A320neo tipi modern uçaklar kullanılacak. Kopenhag - İstanbul arasındaki günlük seferler, yolculara esneklik ve kesintisiz bağlantı imkanı sunmanın ötesinde, Türkiye ile İskandinav ülkeleri arasındaki turizm, ticari faaliyetler ve kültürel etkileşimin artmasına da önemli katkılar sağlayacak.

'MUTLULUK DUYUYORUZ'

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın konuya ilişkin şunları söyledi:

“İGA İstanbul Havalimanı olarak İskandinavya’nın bayrak taşıyıcı havayolu SAS’ı İstanbul’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Havalimanımızın sürdürülebilir büyüme stratejisinin önemli bir parçası olan bu iş birliğinin, İskandinav ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel bağları perçinleyeceğine, ticari ve turistik trafiğe ivme katacağına inanıyoruz. Kuzey Avrupa ile olan bu güçlü entegrasyonumuz İstanbul’un ‘Dünyanın Buluşma Noktası’ ve İGA İstanbul Havalimanı’nın küresel bağlantı gücü en yüksek havacılık merkezi olma vizyonuna hizmet eden stratejik bir adımdır.”

'İSKANDİNAV'I DÜNYAYA BAĞLIYORUZ'

İGA İstanbul Havalimanı ile yapılan anlaşmanın öneminin altını çizen İskandinav Hava Yolları SAS Network Başkan Yardımcısı Henrik Winell ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Havacılık; bölgeler arasındaki insanları, işletmeleri ve toplumları birbirine bağlamada hayati bir rol oynamaktadır. Yeni Kopenhag-İstanbul rotamızın lansmanıyla birlikte, bir yandan İskandinavya ile Türkiye arasındaki bağlantıyı güçlendirirken, diğer yandan küresel merkezimiz olan Kopenhag'ı geliştirmeye devam etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dakik ve güvenilir hizmet anlayışımızla; İskandinavya’yı dünyaya, dünyayı da İskandinavya’ya bağlıyoruz.”

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır