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Satıcıların yüzünü güldürdü! Kilosu 150 lira... Taleplerde artış var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.11.2024 12:36
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Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan kestane, birçok kentte tezgâhlarda yerini aldı. Kilosu şu anda 100-150 lira arasında değişen kestaneler satıcılarının yüzünü güldür. Çin kestanelerinin Türkiye'ye girişinin yasaklandığını hatırlatan satıcılar, "Kendi kestanemiz bize yetiyor" dedi.

Satıcıların yüzünü güldürdü! Kilosu 150 lira... Taleplerde artış var

Kestane tezgâhlarda yerini almaya başladı. Taleplerde ise artış var. Kilosu 100-150 TL arasında değişen kestaneye ilgi büyük. Kestaneye artan ilgi de satıcıların yüzünü güldürüyor.

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"FİYATLAR BU SENE İYİ"

Yozgat’ta 20-25 yıldır pazarcılık yapan Mehmet Şahin, kestanenin kendisini belli ettiğini ifade etti. “Kestane sezonu Ekim ayında başlar Mart ayında biter. Fiyatlar bu sene gayet iyi. Kuzu kestane dediğimiz kestane çeşidinin kabuğu kendiliğinden soyulur, biraz ufaktır ama çok lezzetli olur. Şekerci kestane de tatlıdır. İyi kestane kendisini belli eder. ‘Ben buradayım’ der” dedi.

"TÜRKİYE'YE GİRİŞİ YASAKLANDI"

“Bu sene Çin kestanesi yok. Türkiye’ye girişi yasaklandı. Çin kestanesi yemliktir. İçi sarı ve acı olur. Köpürür ve yenmez. Zaten kendi kestanemiz bize yetiyor” dedi.

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kestane fiyat
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