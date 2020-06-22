Satıcısından uzun yayın balığı vatandaşın ilgi odağı oldu

Yaz ayların gelmesiyle birlikte tezgâhlarda daha çok görülmeye başlayan yayın balıkları hem büyüklüğü hem de ağırlığı ile vatandaşları şaşırtıyor. ’Köpek balığı mı, küçük balina mı?’ gibi sorularla muhatap olan esnaf, satın alanların yanında fotoğraf çektirmek isteyenlere imkân tanıyıp bilgilendirme yapıyor.

Eskişehir Çarşı Balık Pazarında bazı balıkçıların tezgâhlarında sunduğu ve ’Bayağı’ yayın balığı olarak bilinen balığın kilosu 40 liraya satılırken, dilimi bile 2 kilodan fazla olabiliyor. Pazar esnafından Erkan Arslanbenzer’in tezgâhında yer alan ve kendinden daha uzun olan yayın balıkları müşterilerini bekliyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan göletlerden yakalanan ve bu sezon Eskişehir’e ilk yayın balığı getirenlerden biri olan Arslanbenzer, bu balığa olan vatandaşların ilgisini anlattı. Arslanbenzer, “Bu balıklara Bayağı yayın balığı deniliyor. Bunlar tatlı su balığıdır. Normalde baraj, göletlerden çıkar. Bize Eskişehir’in Gökçekaya Barajı, Salihli ve Diyarbakır’dan geliyor. İznik göletlinden gelenler de var. Bu balığın tanesinin ağırlığı 200 kilogramın üstüne olabilir. Ama genelde 180, 150, 120 kilo arasında değişiyor. Uzunluğu ise 2 metreye kadar çıkabiliyor. Eskişehirliler bu balığı gerçekten sevdi. Yani balığı satın almasalar da gören gelip bir fotoğraf veya selfie çekiyor. Öyle mutlu oluyor demek. Bu ilginç bir balık. Her zaman bulunmaz, yaz ayların dışında. Yeni nesil zaten pek bilmez, gelip ismini sorar. ’Köpek balığı’ diyen oluyor. ’Küçük balına mı?’ diye soran da oldu. O yüzden biz de bir anlamda onlara bu balığı satmaktan çok tanıtır olduk. Bazen selfie çekenler öyle kuyruk oluşturuyor ki, buraya gelen gerçek müşterimiz bile alacağını alamıyor. Ama olsun. Yine vatandaşımız mutlu oluyor. Küçük yaştakiler zaten şaşırıyor. Büyükler merak ediyor” diye konuştu.