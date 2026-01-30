Satılık konutlarda yeni dönem! e-Devlet'ten onay şartı

Ticaret Bakanlığınca emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, satılık taşınmazlar için 1 Şubat’tan itibaren üç pilot il olan İzmir, Antalya ve Sivas’ta, 15 Şubat’tan itibaren de ülke genelinde zorunlu olacak.

SAHTE İLANLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK!

Sistem kapsamında taşınmaz sahibi vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek ilan verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek. Bu doğrulama mekanizması sayesinde yetkisiz kişilerce açılan ilanların, sahte hesaplar üzerinden yürütülen fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin engellenmesi öngörülüyor.