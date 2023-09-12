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'Satışlarımız çok iyi' Hobi olarak başladı... Siparişlere yetişemiyor! Yurt dışından talep yağıyor

12.09.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’ta yaşayan Rahşan Kovar, hobi amaçlı gittiği kursta kendini geliştirdi, Bayburt’ta hiç yapılmayan çanta kaplama işine girdi. Bir hevesle başladığı işte işleri büyüten Kovar, şimdilerde ise yurt içinden ve yurt dışından gelen siparişlere yetişemiyor. İlk olarak 10 çantayla bu işe başladığını şimdi siparişlere yetişemediğini belirten Kovar, satışlarının çok iyi olduğunu vurguladı. Ev hanımlarına da seslenip boş zamanlarını böyle kurslarda değerlendirerek eve katkıda bulunma çağrısı yaptı.

'Satışlarımız çok iyi' Hobi olarak başladı... Siparişlere yetişemiyor! Yurt dışından talep yağıyor

Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi’nde verilen kurslara katılan ve el becerilerini geliştirmek isteyen Rahşan Kovar, ayakkabıcı eşinden çanta kaplama işini öğrendiğini belirterek, Bayburt’ta ilk kez çanta kaplama işini profesyonel olarak kendisinin yaptığını söyledi. İlk önce 10 çantayla işe koyulduğunu aktaran Kovar, işleri büyüttüğünü kaydederek, yurt dışından da sipariş aldığına vurgu yaptı.

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İşini severek yaptığını ifade eden ve her geçen gün kendini geliştirdiğini söyleyen Kovar’ın şimdilerdeki hayalinin ise kursiyer olarak başladığı kursa usta öğretici olarak devam edip, kadınların hayallerine dokunmak olduğunu belirtti.

Çantaların, ayakkabıların, terliklerin, takıların üzerini yöresel Bayburt ehramıyla kaplayan, kapladığı eşyaların üzerine tel kırma tekniğiyle işleme yapan Kovar’ın ürünleri ise bir hayli ilgi çekiyor.

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"10 ÇANTAYLA BAŞLADIM, SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUM"

Hayallerini bir bir gerçekleştirerek yola devam eden Kovar, "Bayburt’ta çanta kaplama işini ilk defa ben yaptım. Bununla da sınırlı kalmadım, yöresel ürünümüz olan ehramdan terlik, tel kırmadan ayakkabı yaptım. Takı ürünlerimiz de var. Böyle bir çeşitlilikle satışlarımız devam ediyor, ülkenin hemen hemen her yerine ürünlerimi gönderdim. Yurt dışından da bayağı bir ürün gönderimi yaptık, satışlarımız çok iyi. 10 çantayla başladım, şimdi siparişlere yetişemiyorum" dedi.

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Ev hanımı olan kadınlara da çağrıda bulunan Kovar, "Bu işe ilk önce Bayburt Belediyesine bağlı Aile Yaşam Merkezi’nde verilen kursta başladım ve tel kırma öğrendim. Hobi olarak başladım bu işe, sonra Bayburt’ta çanta kaplamaya ihtiyaç olduğunu düşündüm ve çanta kaplama işine girdim. Şu an satışlar çok iyi. Yurt içi, yurt dışı her yerden sipariş alıyorum. Kadınlara da seslenmek istiyorum, boş zamanlarını böyle kurslara giderek değerlendirsinler. Hem evlerine, hem de kendilerine katkıda bulunsunlar" diye konuştu. (İHA)

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Bayburt çanta hobi sipariş

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