‘Satmadıkları ürün yok’ diyerek isyan etti: Zincir marketler için şok sözler!

Sadece gıdada değil hemen hemen her şeyde fahiş fiyatlarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde perakende yasasının ne zaman çıkacağı merak edilirken, küçük ve orta ölçekli esnafın ayakta kalabilmesi için zincir marketlerde bazı ürünlerin satışının yasaklanmasını içeren paketin TBMM’ye gönderileceği belirtiliyor. Düzenlemeye göre, zincir marketlerde beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, ev tekstili, kırtasiye, nalburiye ve hırdavat satılamayabilir.

Ülke genelinde çok aşırı yerel ve ulusal zincir market olduğunun altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kontrolsüz fiyat artışlarının önüne Perakende yayası ile geçileceğini belirtti.

Zincir marketlerin piyasanın dengesiyle oynadığının altını çizen Palandöken, “İğneden ipliğe, aküden beyaz eşyaya, kıyafetten masaya satmadıkları ürün kalmayan zincir marketler hem piyasa fiyatlarını hem de esnafın kazancını alt üst ediyor. Bir gecede bir ürün grubuna bile anlaşarak zam yapmalarıyla tüm piyasa fiyatlarıyla hamur gibi oynuyorlar. Zincir marketlere kural getirilerek sattıkları üründen açık kaldıkları saat ve günlere kadar acilen düzenleme yapılmalı” ifadelerini kullandı.

“SATMADIKLARI HİÇBİR ÜRÜN YOK”

Zincir marketlerin çeşitli ürünlere yönelik yaptıkları zamların piyasayı olumsuz etkilediğine değinen Palandöken, “Gıda fiyatları başta olmak üzere birçok ürün grubunda fiyatların dengesini bozan en önemli aktörlerden biri zincir marketler. Her köşe başında yan yana açıldıkları yetmezmiş gibi ‘mini’ konseptle daha küçük şubelerini de her sokağa açmaya devam ediyorlar. Haftanın 7 günü sabah erkenden akşam geç saate kadar açıklar ve satmadıkları hiçbir ürün yok. Bir esnaf aynı dükkanda hem kıyafet hem beyaz eşya satabilir mi? Zincir marketler ayakkabıdan kaleme, yazlık şişme ürünlerden televizyona aklınıza gelen her gıda ve malzemeyi satıyorlar. Anlaşarak bir gecede kimi ürün gruplarına aynı şekilde zam ya da indirim yaparak piyasadaki tüm fiyatlarla hamur gibi oynuyorlar” şeklinde konuştu.