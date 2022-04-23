FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ‘Satmadıkları ürün yok’ diyerek isyan etti: Zincir marketler için şok sözler!

‘Satmadıkları ürün yok’ diyerek isyan etti: Zincir marketler için şok sözler!

23.04.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazancını korumak isteyen küçük esnaf perakende yasasının bir an önce çıkmasını istiyor. Zincir marketlerin hem esnafın kazancını hem piyasa fiyatlarını alt üst ettiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Zincir marketler hem piyasa fiyatlarını hem de esnafın kazancını alt üst ediyor” dedi.

‘Satmadıkları ürün yok’ diyerek isyan etti: Zincir marketler için şok sözler!

Sadece gıdada değil hemen hemen her şeyde fahiş fiyatlarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde perakende yasasının ne zaman çıkacağı merak edilirken, küçük ve orta ölçekli esnafın ayakta kalabilmesi için zincir marketlerde bazı ürünlerin satışının yasaklanmasını içeren paketin TBMM’ye gönderileceği belirtiliyor. Düzenlemeye göre, zincir marketlerde beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, ev tekstili, kırtasiye, nalburiye ve hırdavat satılamayabilir.

market_4169

Ülke genelinde çok aşırı yerel ve ulusal zincir market olduğunun altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kontrolsüz fiyat artışlarının önüne Perakende yayası ile geçileceğini belirtti.
Zincir marketlerin piyasanın dengesiyle oynadığının altını çizen Palandöken, “İğneden ipliğe, aküden beyaz eşyaya, kıyafetten masaya satmadıkları ürün kalmayan zincir marketler hem piyasa fiyatlarını hem de esnafın kazancını alt üst ediyor. Bir gecede bir ürün grubuna bile anlaşarak zam yapmalarıyla tüm piyasa fiyatlarıyla hamur gibi oynuyorlar. Zincir marketlere kural getirilerek sattıkları üründen açık kaldıkları saat ve günlere kadar acilen düzenleme yapılmalı” ifadelerini kullandı.

shutterstock_716625154_16_9_1625133401

“SATMADIKLARI HİÇBİR ÜRÜN YOK”

Zincir marketlerin çeşitli ürünlere yönelik yaptıkları zamların piyasayı olumsuz etkilediğine değinen Palandöken, “Gıda fiyatları başta olmak üzere birçok ürün grubunda fiyatların dengesini bozan en önemli aktörlerden biri zincir marketler. Her köşe başında yan yana açıldıkları yetmezmiş gibi ‘mini’ konseptle daha küçük şubelerini de her sokağa açmaya devam ediyorlar. Haftanın 7 günü sabah erkenden akşam geç saate kadar açıklar ve satmadıkları hiçbir ürün yok. Bir esnaf aynı dükkanda hem kıyafet hem beyaz eşya satabilir mi? Zincir marketler ayakkabıdan kaleme, yazlık şişme ürünlerden televizyona aklınıza gelen her gıda ve malzemeyi satıyorlar. Anlaşarak bir gecede kimi ürün gruplarına aynı şekilde zam ya da indirim yaparak piyasadaki tüm fiyatlarla hamur gibi oynuyorlar” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Temmuz’da emeklinin kazancı katlanacak!Temmuz’da emeklinin kazancı katlanacak!
3600 ek göstergeyle maaşlar 1500 lira artacak!3600 ek göstergeyle maaşlar 1500 lira artacak!
İsyan ettiren fiyat farkı!İsyan ettiren fiyat farkı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

6'lı masada "yeni ittifak" iddiası! Kılıçdaroğlu'nun kararı net

6'lı masada "yeni ittifak" iddiası! Kılıçdaroğlu'nun kararı net

Peş peşe şehit haberleri geldi

Peş peşe şehit haberleri geldi

Son dakika… Merkez Bankası’ndan kredi kararı! Kapsamı genişledi…

Son dakika… Merkez Bankası’ndan kredi kararı! Kapsamı genişledi…

Gram altın ve dolar fiyatı için son 10 gün!

Gram altın ve dolar fiyatı için son 10 gün!

Karanlıkta topluyorlar! Demeti 10 liradan satılıyor

Karanlıkta topluyorlar! Demeti 10 liradan satılıyor

Bayramda fiyatlar tavan yaptı! 500 liraya yükseldi

Bayramda fiyatlar tavan yaptı! 500 liraya yükseldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.