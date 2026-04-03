Savaş fiyatları vururken Türkiye harekete geçti: Gümrük vergisi o ürünlerde de sıfırlandı

Savaşın ortasında yaşanan Hürmüz Boğazı krizi küresel gübre tedarikini derinden etkiledi. Türkiye krizden etkilenmemek adına konuyla ilgili önemli bir adım attı. “Gümrük vergisi sıfırlama” hamlesinde kapsam genişletildi.

Mehmet Hazar Gönüllü

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, küresel ticaret ve enerji hatlarında ciddi bir kırılma yarattı. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizle birlikte deniz trafiği büyük ölçüde aksarken, bu kritik hat üzerinden taşınan gübre sevkiyatları da sekteye uğradı.

GÜBRE FİYATLARI HIZLA YÜKSELDİ

Küresel gübre ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği boğazda yaşanan kesinti, arz daralmasına yol açtı. Azot bazlı gübre başta olmak üzere fiyatlarda hızlı artış gözlemlendi. Hürmüz hattındaki aksamanın, küresel gübre arzında ciddi kayıplara neden olduğu ve tedarik zincirini sarstığı bildirildi.

TÜRKİYE'DEN GÜBRE HAMLESİ

Türkiye, bu gelişmelerin ardından ilk adımı 7 Mart’ta atmış ve gübre hammaddesi olan ürenin ithalatında gümrük vergisini sıfırlamıştı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yeni açıklamada ise mevcut küresel gerilim nedeniyle tarımsal girdilerde fiyat artışı gözlemlendiği belirtilerek, arz güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla ilave adımlar atıldığı duyuruldu.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Bu kapsamda daha önce sadece üre için uygulanan sıfır gümrük vergisinin kapsamı genişletildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli şekilde, gübre ürün grubunda yer alan bazı temel nitelikteki azotlu ve kompoze gübrelerin de gümrük vergileri sıfırlandı.

"TEDBİRLER ALINMAYA DEVAM EDECEK"

Açıklamada, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği, fiyat hareketlerinin anlık izlendiği ve spekülatif fiyat artışlarına karşı gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceği vurgulandı.

Bakanlık, iç ve dış piyasalardaki gelişmelere karşı üretici ve tüketicinin korunmasına yönelik adımların süreceğini bildirdi.

