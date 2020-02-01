FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Savunma Sanayinin Millileşmesi ve İş Gücü Durumu Çalıştayı

Savunma Sanayinin Millileşmesi ve İş Gücü Durumu Çalıştayı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2020 16:42 | Son Güncelleme

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan: - "Artık Orta Doğu'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve ordusu oyun kurucu olmaya başladı. Artık rol dağıtıcı görüntüsü vermeye başladı" - Sendika Genel Başkan Danışmanı Tarkan Zengin: - "Millileşme oranı bazı ürünlerde yüzde 90'ın üzerinde. Mesela insansız hava araçlarında yüzde 90'ların üzerine çıktı. Türkiye'nin şu anda yürütülen savunma sanayi projesi sayısı 667"

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, Türkiye'nin ve ordusunun artık Orta Doğu'da oyun kurucu olmaya başladığını söyledi.

Soydan, sendika tarafından Bolu Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen, "Savunma Sanayinin Millileşmesi ve İş Gücü Durumu Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Türk ordusunun tarihini anlattı.

Türkiye'nin son dönemde başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini anlatan Soydan, "Artık Orta Doğu'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve ordusu oyun kurucu olmaya başladı. Artık rol dağıtıcı görüntüsü vermeye başladı. Yaptığı bütün operasyonlarda bu orduyu destekleyen sivil gücün bağlı olduğu temsilcileri de biziz. Yani Türk Harb-İş Sendikası." diye konuştu.

Soydan, sendikaya üye işçilerin, Zeytin Dalı gibi operasyonların tamamında, yılın 365 günü bölgede görev yaptığını aktardı.

Türkiye'de milli silah ve ürünlerin üretilmemesi için çaba harcayanların vatan millet sevgisinden şüphe ettiğini dile getiren Soydan, şunları söyledi:

"Ben 1988'de 3. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığında işe başladım. O zamandan beri benim hayalimdir. F-16 savaş uçaklarının telsizlerinde çalıştım. Hep Amerika'ya göndeririz. Yapılıp geri gelir. Sonra bir aşama yürüdük, telsizi komple değil kartları göndermeye başladık. Sonra bir adım daha attık. Kartların içine girip entegre transistör arızasına kadar girmeye başladık. Hep hayalimiz, artık bunlara bağımlı olmayalım. Bu işleri biz yapalım. Kendi bünyemizde yapalım milli olsun. Allah’a şükürler olsun. Artık öyle bir siyasi irade var. Bu siyasi irade bizim de önümüzü açıyor."

Soydan, savunma sanayisinde yüzde 100 milli seviyeye ulaşılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayarak, "Kamu-özel iş birliğine de karşı değiliz. Teknoloji paylaşımına da açığız. Ama bir şartla, orada yeteneğin ve kabiliyetin devletin kontrolünde kalması şartıyla, her türlü iş birliğinin yapılması doğrudur." ifadesini kullandı.

- "Ürün bazlı millileşme yüzde 90'ın üzerinde"

Sendika Genel Başkan Danışmanı Tarkan Zengin de 2000'li yıllarda yüzde 20 seviyelerinde olan savunma sektöründeki millileşme oranının, bugün yüzde 70 seviyelerine çıktığını anlattı.

Ürün bazlı millileşme oranının, daha üst seviyelerde olduğuna değinen Zengin, "Bazı ürünlerde yüzde 90'ın üzerinde. Mesela insansız hava araçlarında yüzde 90'ların üzerine çıktı. Türkiye'nin şu anda yürütülen savunma sanayi projesi sayısı 667. Dünyada gerçekten çok önemli bir alana tekabül ediyor." diye konuştu.

Zengin, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin savunma alanında en fazla harcama ve sektöre en fazla yatırım yapan ülkeler olduğuna değindi.

- "Kamikaze İHA bölükleri olacak"

Savunma sanayine yapılan yatırımın, aynı zamanda ekonomik gelişmişlik göstergesi olduğuna işaret eden Zengin, şunları belirtti:

"Dolayısıyla burada Türkiye'nin büyük bir rolü var. Hem savunma sanayinin millileşmesinde, hem sektöre yapılan yatırımda. Örneğin Türkiye'nin aralık ve ocak ayında savunma sektöründe neler yaptığına baktığımızda, fotoğrafı ortaya koyar. Ben tamamını söylemeyeceğim ama 6 Aralık Akıncı TİHA'nın test uçuşu başarıyla gerçekleşti. 22 Aralık'ta yine bizim askeri iş yerimiz olan Gölcük Tersane Komutanlığında Piri Reis Denizaltı havuza çekildi. Seydi Ali Reis’in de ilk kaynağı atıldı. 25 Aralık'ta zırhlı araçların yerli motoru yapıldı. 27 Aralık'ta milli araba tanıtıldı. Bu da bir anlamda sektörle ilişkili. En son 2 gün önce de Kamikaze İHA Kargu-2 orduya teslim edildi. Artık kamikaze İHA’larla bölüklerimiz olacak. Komutlar verilecek. Bunlar gidecek, vuracak. Ordumuza bunlardan 356 tane teslim edilecek. Bu fotoğrafa baktığımızda, sektörde ne kadar büyük bir değişimin gerçekleştiğini de görüyoruz."

Uçak bakımlarını Türkiye'nin kendi imkanlarıyla yaptığına dikkati çeken Zengin, bu alanda yurt dışına da hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Zengin, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

"Eğer bu imkanlarımız olmasa, belki bu işleri çok büyük rakamlara da yaptıramayacağız. Nitekim bunu yıllarca yaşadık. İhtiyaç duyduğumuz ürünleri bize yurt dışından satmıyorlardı. Parasıyla alamıyorduk. İHA'ları alamadık. Aldığımız İHA’ların görüntülerini vermediler ya da arıza yaptı, 6-9 ay tamir etmediler. Bazen sattıkları ürünlerin kullanılmasına izin vermeyerek, 'Terörle mücadele ediyorsunuz. Hayır benim tankımı burada kullanamazsınız. M-60 tanklarını ya da uçağı burada kullanamazsınız.' diyorlardı. Türkiye bunu üretmeye başlayınca da bu sefer ürün fiyatında anormal düşüler gerçekleştirerek, bunun üretilmesini engellemeye çalıştılar. Bu taktik yıllarca uygulandı ve Türkiye'yi hem ekonomik hem de siyasi anlamda bağımlı hale getirdiler."

Askeri fabrikaların bu bağımsızlığı kırmada Türkiye'nin en önemli güçlerinden biri olduğunu aktaran Zengin, "Milli gemi, İstanbul Tersane Komutanlığında bizim üyelerimiz olan işçilerinde içinde olduğu bir ekip tarafından yapıldı. 4 MİLGEM sattık. Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayisinde tek kalemde en büyük ihracatıydı bu, 5 milyar dolar civarında. 2 tanesi Pakistan’da yapılacak. Buradan uzmanlarımız gidecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Yıldırım Beyazıd Üniversitesi (AYBÜ) Öğretim Üyesi Dr. Merve Seren Yeşiltaş'ın sunum yaptığı çalıştaya, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, AYBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül, Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Aysel Çolak ve bazı gazeteciler katıldı.

Çalıştay, yarın sona erecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
PARTNERAilesi uyardı: Biraz yavaşla!Ailesi uyardı: Biraz yavaşla!
İmar Kanunu'nda önemli değişiklikİmar Kanunu'nda önemli değişiklik
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Savunma Sanayinin Millileşmesi ve İş Gücü Durumu Çalıştayı", bolu, Savunma, savunma sanayi, Türk Harb-İş Sendikasi Genel Başkan Danışmanı Tarkan Zengin,

En Çok Okunan Haberler

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

İmar Kanunu'nda önemli değişiklik

İmar Kanunu'nda önemli değişiklik

100 bin TL’ye kadar alınacak ikinci el araç listesi

100 bin TL’ye kadar alınacak ikinci el araç listesi

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam

İstanbul’un enflasyonu ocakta arttı!

İstanbul’un enflasyonu ocakta arttı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkan Gürün: Muğla’daki turizm rezervasyonları 2020’nin daha iyi geçeceğini gösteriyor

Başkan Gürün: Muğla’daki turizm rezervasyonları 2020’nin daha iyi geçeceğini gösteriyor

Turkcell’den Türkiye’nin ilk 5G canlı yayını

Turkcell’den Türkiye’nin ilk 5G canlı yayını

İstanbul’un enflasyonu ocakta arttı!

İstanbul’un enflasyonu ocakta arttı!

Dolandırıcılar, KOSGEB Başkanı’na da “krediniz hazır” mesajı atmışlar

Dolandırıcılar, KOSGEB Başkanı’na da “krediniz hazır” mesajı atmışlar

İmar Kanunu'nda önemli değişiklik! TBMM'de kabul edildi

İmar Kanunu'nda önemli değişiklik

Kapadokya, bu yıl 5 milyon turist bekliyor

Kapadokya, bu yıl 5 milyon turist bekliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.