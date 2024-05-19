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Sayıları arttı! Bankalardan sıfır faizli kredi yarışı: İşte vade sayısı ve kredi miktarları...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.05.2024 07:22
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Merkez Bankası'nın adımları sonrası kredi muslukları sıkılırken ve faiz oranları artarken sıfır faizle kredi veren bankalar belli oldu. Daha önce beş banka sıfır faizle kredi kampanyasını paylaşırken bir banka daha bu kampanyaya katıldı. Hangi bankalar sıfır faizle kredi veriyor? Vade sayısı ve kredi miktarı ne kadar? Hepsi belli oldu...

Sayıları arttı! Bankalardan sıfır faizli kredi yarışı: İşte vade sayısı ve kredi miktarları...

Yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları nedeniyle vatandaşların kredi kartı ve kredi kullanımları devam ediyor. Kredi kartı harcamalarının artmasının ardından bankalar nakit avans taksit sayısını 12'den 3'e indirdi. Vatandaşlar, en düşük faizli kredileri araştırırken 6 banka da sıfır faizli kredileriyle dikkat çekiyor. QNB Finansbank, Garanti BBVA, Deniz Bank, İş Bankası, Akbank, Cepte Teb sıfır faizle kredi veriyor.

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Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bankalar ise yeni müşteri çekmek için sıfır faizli ancak düşük tutarlı kredi kampanyaları yarışına girdi. Bu kategorideki kredilerin bir kısmı “İhtiyaç Kredisi” bir kısmı ise “Taksitli Nakit Avans” olarak kullandırılıyor.

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İŞTE SIFIR FAİZLİ KREDİLERİN MİKTARLARI VE VADE SAYISI

QNB Finansbank; 30 bin TL (3-6 ay vade/20 bin TL’si nakit avans)

Garanti BBVA; 30 bin TL (3-6 ay vade/20 bin TL’si nakit avans)

Deniz Bank; 25 bin TL (3-6 ay vade/15 bin TL’si nakit avans)

İş Bankası; 25 bin TL (3 ay vade/nakit avans)

Akbank; 20 bin TL (3 ay vade/nakit avans)

Cepte TEB; 10 bin TL (6 ay vade)

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Vade kredi banka sıfır faizli kredi
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