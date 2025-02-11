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Sayılı gün kaldı, en az yüzde 50 zamlandı... O günün sembolü olan çiçekler fiyatıyla zirveyi gördü!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.02.2025 10:27
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Sevgililer günü geldi çattı, çiçek fiyatları konuşulmaya başlandı. Çiçekçiler Esnaf Odası Antalya Şube Başkanı İsmail Bakaç, Sevgililer Günü'nün sembolü olan kırmızı gül fiyatlarının ilişkin bilgi vererek, "Geçen yıl 100 TL bandında satılan güller, bu yıl 150- 250 TL seviyelerine çıktı" dedi.

Sayılı gün kaldı, en az yüzde 50 zamlandı... O günün sembolü olan çiçekler fiyatıyla zirveyi gördü!

Sevgililer Günü yaklaşırken çiçekçilerde kırmızı gül mesaisi başladı. Çiçekçiler Esnaf Odası Antalya Şube Başkanı İsmail Bakaç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün tüm dünyada kutlanan özel günlerden olduğunu söyledi.

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TİCARETE DÖNÜŞEN GÜN

Sevgililer Günü'nün başlama hikayesini aktaran Bakaç, "14 Şubat Sevgililer Günü ilk olarak Amerika'da bir kişinin sevgilisine kartvizit göndermesiyle başlamıştır, daha sonra bu artık geleneksel hale dönüşür ve insanlar tüm dünyada Sevgililer Günü kutlamaya başlar. Onun neticesinde 14 Şubat Sevgililer Günü ticarete dönüştü ve insanlar bu özel günde ticaret yapıp, para kazanmaya başladı" diye konuştu.

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"SEVDİKLERİNİZİ ÇİÇEKSİZ VE SEVGİSİZ BIRAKMAYIN"

Sevgililer Günü için en anlamlı hediyenin çiçek olduğunu söyleyen İsmail Bakaç, "Çiçek sevgiyi, güzelliği, aşkı ve birçok duyguyu ifade eder. Sevdiklerinizi çiçeksiz ve sevgisiz bırakmayın" ifadelerini kullandı.

'FİYATLARDA FAZLA ARTIŞ YAŞANMADI'

Çiçek fiyatlarına ilişkin konuşan Bakaç, "Çiçek fiyatlarının yüksek olduğu yönünde tepkiler alıyoruz ancak bu artış, çiçekçilerin belirlediği bir durum değil. Kış aylarında iklim koşullarının zorlaşması ile bütün ürünlerin fiyatları etkileniyor. Özel günlerde de çiçek talebi artınca çiçek fiyatları bir tık daha yukarı tırmanıyor" dedi.

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EN AZ YÜZDE 50 ZAMLANDI

Bu yıl Sevgililer Günü satışlarında büyük bir artış beklemediklerini söyleyen İsmail Bakaç, "Talebin geçen yıla kıyasla çok fazla artacağını düşünmüyoruz ancak yine de hareketlilik olacağını öngörüyoruz" diye konuştu. Geçen sene ile bu sene arasındaki fiyat artışına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakaç, "Geçen sene 100 TL bandında satılmıştı güllerimiz. Bu yıl ise 150 ile 250 TL arasında değişim gösteriyor. Fiyatlarda fazla bir artış yaşanmadı, yine en ucuz hediye çiçek aslında" ifadelerini kullandı.

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ÖZELLİKLE SEVGİLİLER GÜNÜNDE

Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gülün tercih edildiğini belirten İsmail Bakaç, "Kırmızı gül aşkı ve sevgiyi temsil ettiği için en fazla satılan çiçek oluyor. Bunun dışında pembe, sarı ve beyaz güller de ilgi görüyor. Orkide ve papatya gibi çiçekler de tercih ediliyor. Kırmızı gül ise aşkı ve sevgiyi temsil ettiği için insanlar genellikle Sevgililer Günü'nde onu tercih ediyor. Sevgililer Günü'nün sembolü kırmızı güldür" dedi.

(DHA)

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Sevgililer Günü 14 şubat sevgililer günü çiçek fiyat satış ticaret
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