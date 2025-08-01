FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak

Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 25 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak.

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvuru sahipleri eleme, yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak. Kurumun 25 denetçi yardımcısı adayı alımı için sınav başvuruları 10-18 Eylül döneminde yapılacak. Geç başvuru günü olarak da 30 Eylül belirlendi.

Sınav başvuruları, ÖSYM merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM mobil uygulamasından alınacak. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Eleme sınavı 1 Kasım'da Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak. Bu sınavda başarılı olanların tabi tutulacağı yazılı sınavın ilk oturumu 27 Aralık Cumartesi, ikinci oturumu da 28 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavı kazananlar mülakata katılma hakkını elde edecek. Mülakatın yeri ve zamanı, Sayıştay'ın internet sitesinde duyurulacak. Sınavda başarı sağlayanların isimleri de Sayıştay'ın internet sitesinden ilan edilecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TCMB firmaların döviz dönüşüm desteğini uzattıTCMB firmaların döviz dönüşüm desteğini uzattı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatlarıSerbest piyasada döviz açılış fiyatları

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Danıştay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan imzaladı, yüzde 0 stopaj süresi uzatıldı

Erdoğan imzaladı, yüzde 0 stopaj süresi uzatıldı

Trump'tan Türkiye kararı! Yüzde 10'luk gümrük vergisi değişti

Trump'tan Türkiye kararı! Yüzde 10'luk gümrük vergisi değişti

Herkes bitti gözüyle bakıyordu! Transfer suya düştü... F.Bahçe'yi yıkan haber

Herkes bitti gözüyle bakıyordu! Transfer suya düştü... F.Bahçe'yi yıkan haber

Son haliyle üzdü! Şizofreni teşhisi kondu, huzurevinde yaşıyor

Son haliyle üzdü! Şizofreni teşhisi kondu, huzurevinde yaşıyor

Piyasalar yakın takipte! Adım adım yükseliyor

Piyasalar yakın takipte! Adım adım yükseliyor

Bill Gates'in yatı satışa çıkıyor! O sır dikkat çekti

Bill Gates'in yatı satışa çıkıyor! O sır dikkat çekti

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.