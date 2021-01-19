FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sayıştay sözleşmeli personel alımı 2021... Sayıştay sözleşmeli personel alımı hangi kadrolardan yapılacak?

Sayıştay sözleşmeli personel alımı 2021... Sayıştay sözleşmeli personel alımı hangi kadrolardan yapılacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.01.2021 10:05 | Son Güncelleme

Sayıştay'dan yapılan açıklamaya 18 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de Sayıştay Başkanlığının yayımladığı ilanda kadrolarda açıklandı. Peki Sayıştay personel alımları hangi kadrolardan olacak? İşte son dakika Resmi Gazete Sayıştay personel alım ilanı...

Sayıştay sözleşmeli personel alımı 2021... Sayıştay sözleşmeli personel alımı hangi kadrolardan yapılacak?

Resmi Gazete'de Sayıştay Başkanlığının yayımladığı personel alım ilanına göre toplam 18 kadro için alımlar yapılacak. Sayıştay, alım yapacağı personelleri çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla yerleştirecek. Peki Sayıştay personel alımı kadro sayısı belli oldu mu?

SAYIŞTAY PERSONEL ALIMI AÇIK KADRO SAYISI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sayıştay Başkanlığının hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınavla 11 büro personeli, 1 okul öncesi öğretmeni, 1 çocuk gelişimcisi, 5 teknisyen alımı yapılacak. Personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu "www.sayistay.gov.tr" adresinde yayımlandı. Peki Sayıştay personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?

SAYIŞTAY PERSONEL ALIMI TARİHLERİ

Söz konusu alım için yarından itibaren 3 Şubat 2021 mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek. Buna göre, başvurular, Sayıştay Başkanlığının "İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde kuruma ulaşacak şekilde posta ile yapılabilecek.
Sözlü sınav tarihi ve saati ile sınava katılacak aday listesi kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az 7 gün önce yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli maaşı zammı ne kadar?Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli maaşı zammı ne kadar?
Vergi yapılandırma uzatıldı mı?Vergi yapılandırma uzatıldı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması
Soylu duyurdu! Cuma 'PAK' başlıyor
Soylu duyurdu! Cuma 'PAK' başlıyor
Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!
Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!
Altın güne düşüşle başladı
Altın güne düşüşle başladı
21 günlük eğitimle 4 bin TL maaşla iş imkanı
21 günlük eğitimle 4 bin TL maaşla iş imkanı
Malatya ile Sivas’ın ulaşımını rahatlatacak yol tamamlandı
Malatya ile Sivas’ın ulaşımını rahatlatacak yol tamamlandı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketini açıkladı
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2021 emekli maaşı zammı ne kadar, zamlı maaş ne zaman?
2021 emekli maaşı zammı ne kadar, zamlı maaş ne zaman?
TOBB’dan bankalara 'faiz' çağrısı
TOBB’dan bankalara 'faiz' çağrısı
Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?
Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşçi ikramiyesi tarihleri 2021... 4D'li işçiye ilave tediyenin ilk ödemesi 31 Ocak'ta! İşte 52 günlük ikramiye taksitleri!
4D'li işçinin ikramiye tarihleri belli oldu!
Emekli maaşı zammı ne kadar? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2021? Ocak emekli zam oranı ve ödeme tarihi
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli maaşı zammı ne kadar?
Bankaların kredi faiz oranları 19 Ocak 2021... Halkbank, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş, Ziraat ve Garanti BBA ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları!
Kredi faiz oranları arttı!
Vergi yapılandırma başvurusu devam ediyor mu, son gün ne zaman? 2021 vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Başvuru için son tarih yaklaşıyor! İşte vergi yapılandırma 2021
Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman bitiyor, devam ediyor mu? Bakan Selçuk açıkladı! Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır?
Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman bitiyor?
Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri değişti! 2021 bankalar kaça kadar açık?
Bankaların çalışma saatleri değişti!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.