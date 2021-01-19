Sayıştay sözleşmeli personel alımı 2021... Sayıştay sözleşmeli personel alımı hangi kadrolardan yapılacak?

Resmi Gazete'de Sayıştay Başkanlığının yayımladığı personel alım ilanına göre toplam 18 kadro için alımlar yapılacak. Sayıştay, alım yapacağı personelleri çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla yerleştirecek. Peki Sayıştay personel alımı kadro sayısı belli oldu mu?

SAYIŞTAY PERSONEL ALIMI AÇIK KADRO SAYISI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sayıştay Başkanlığının hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınavla 11 büro personeli, 1 okul öncesi öğretmeni, 1 çocuk gelişimcisi, 5 teknisyen alımı yapılacak. Personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu "www.sayistay.gov.tr" adresinde yayımlandı. Peki Sayıştay personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?

SAYIŞTAY PERSONEL ALIMI TARİHLERİ

Söz konusu alım için yarından itibaren 3 Şubat 2021 mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek. Buna göre, başvurular, Sayıştay Başkanlığının "İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde kuruma ulaşacak şekilde posta ile yapılabilecek.

Sözlü sınav tarihi ve saati ile sınava katılacak aday listesi kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az 7 gün önce yapılacak.

