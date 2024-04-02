Schengen derdi bitti, yeni dönem başladı: Yunan adalarına 'kapıda vize' ücreti belli oldu! Bu adalarda her hafta tatil yapabilirsiniz

Artık Yunan adalarında her hafta tatil yapmak mümkün! İlk aşamada 5 Yunan adasının uygulama kapsamında olacağı belirtilmişti ancak uygulama 10 adayla başladı. 'Kapıda vize' uygulamasıyla ziyaret edilebilecek Yunan adaları merak edilirken "Yunan adaları kapıda vize ücreti ne kadar?" sorusu da yanıtını buldu.

YUNAN BAŞBAKAN DUYURMUŞTU

Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı ziyaret etmişti. Erdoğan ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk vatandaşlara 10 Yunan adasında 7 günlük vize uygulamasının hayata geçirileceğini duyurmuştu.

YUNAN ADALARINA KAPIDA VİZE BAŞLADI

Associated Press'te yer alan habere göre; Yunanistan'ın Rodos adasındaki yetkililer, yeni dönemin 1 Nisan Pazartesi itibarıyla başladığını duyurdu. Vize, Türk vatandaşların Schengen bölgesine tam erişim için başvurmak zorunda kalmadan 10 Yunan adasını bir haftaya kadar ziyaret etmelerine olanak sağlıyor.

VİZE FİYATI BELLİ OLDU

Yunan yetkililerin açıklamasına göre vize maliyeti 60 Euro olarak belirlendi. Kapıda vize pasaport kontrolü ile parmak izi kaydını içerecek. Diğer AB ülkelerine seyahat ise mümkün olmayacak.

HANGİ ADALAR ZİYARET EDİLEBİLECEK?

7 günlük vize şimdilik 10 Yunan adasını kapsıyor: Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Leros, Kalimnos, Simi ve Limni. Daha küçük adaların haziran ayında kapsama alınması öngörülüyor.

YUNAN ADALARINA BİLET FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 6 Nisan’dan itibaren sefer yapmaya başlayacağını duyurmuştu. Açıklamada; Seferihisar - Samos seferleri aynı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüşün 35 Euro, Kuşadası'ndan ise gidiş-dönüşün 41 Euro olarak belirlendiği belirtilmişti.

VİZE KALKMADI, "KAPIDA" ALINMIYOR

Yunanistan adalarına vize uygulamasının tümden kalkmadı. Yeni uygulama ön başvuru ve değerlendirme süreçlerini de içeriyor.







